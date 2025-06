video suggerito

Lascia il cane chiuso nel bagagliaio dell'auto al sole per più di due ore: interviene la Guardia Zoofila Lo hanno notato mentre si trovava dentro un'auto parcheggiata nel Frusinate. L'animale chiuso in auto ha destato preoccupazione per le sue condizioni: sul posto la Guardia Zoofila.

A cura di Beatrice Tominic

Paura oggi nel Frusinate dove un cagnolino è rimasto per oltre due ore chiuso all'interno del bagagliaio di un'automobile parcheggiata al sole. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno 2025, a Sora, dove alcuni passanti, insospettiti, si sono accorti della presenza dell'animale all'interno dell'automobile, parcheggiata nell'area di sosta dell'ospedale Santissima Trinità. Sul posto, a salvarlo, la Guardia Zoofila della Gea Odv di Sora.

Lascia il cane nell'automobile chiusa in un parcheggio: paura a Sora

Il cagnolino si trovava all'interno della macchina chiusa, in un'area di sosta del presidio sanitario Santissima Trinità di Sora. È rimasto chiuso all'interno dell'auto, nella parte posteriore del mezzo e all'interno di un trasportino per più di due ore. Così è scattato l'allarme. Sul posto, per controllare le condizioni in cui si trovava il cagnolino e tentare di salvarlo, sono arrivati gli operatori della Guardia Zoofila della Gea Odv di Sora, che sono riusciti a rintracciare la proprietaria dell'animale, ad aprire l'automobile in cui era rinchiuso e a salvargli la vita.

L'arrivo dei soccorsi

Oltre agli operatori della Guardia Zoofila della Gea Odv di Sora, arrivati non appena giunta la segnalazione dell'animale in difficoltà e condizioni precarie, sono stati chiamati anche i vigili urbani e l'ufficio veterinario della Asl di Frosinone, che hanno raggiunto il luogo in cui era parcheggiata l'automobile poco dopo.

Gli operatori della Guardia Zoofila della Gea Odv hanno rintracciato, dopo qualche tentativo, la proprietaria. Una volta aperto il bagagliaio in cui si trovava il trasportino il cucciolo è stato trovato rannicchiato e sfinito dal caldo, era in fin di vita. È stato trasportato d'urgenza in una struttura veterinaria di Sora, dove si trova ancora sotto osservazione.