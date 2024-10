video suggerito

Piromane a quasi 90 anni, appicca un incendio nel bosco: incastrato dalle telecamere Ha 86 anni il piromane che lo scorso agosto ha appiccato un vasto incendio nel pontino: nei suoi confronti sono scattati gli arresti domiciliari.

A cura di Beatrice Tominic

I carabinieri nel pontino.

Dopo più di un mese di indagini, i carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia in provincia di Latina sono riusciti a risalire all'identità del piromane che lo scorso agosto ha appiccato un vasto incendio boschivo nella zona. Secondo gli accertamenti, si tratta di un uomo classe 1938, già raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di incendio boschivo, come disposto dal l Tribunale di Cassino Ufficio del Gip/Gup su richiesta della procura della Repubblica.

L'incendio a Latina

I fatti risalgono allo scorso agosto, nella giornata del 24 quando, in breve tempo, nella zona di Formia si è sviluppato un vasto incendio boschivo, in località Pietra Composta. A bruciare una vasta area coperta da macchia mediterranea. Sul posto d'urgenza sono intervenute cinque unità di vigili del fuoco e due squadre della protezione civile. Fra i soccorsi, anche i mezzi aerei che hanno effettuato 43 lanci di acqua.

Le indagini dei carabinieri

Non appena messa in sicurezza la zona e spente le fiamme, sono scattate le indagini. I carabinieri della Forestale hanno scoperto diversi punti di insorgenza e di propagazione: ciò vuol dire che chi ha appiccato il fuoco aveva intenzione di causare un incendio di vaste proporzioni. E così è stato. Soltanto nella prima ora le fiamme sono riuscite a bruciare circa due ettari di terreno e, spinte dal vento, a raggiungere le abitazioni vicine.

Scoperto il piromane: ha quasi 90 anni

Per riuscire a trovare l'identità del piromane è stato necessario passare al vaglio i filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza installate a poca distanza dal luogo: dalle riprese è stato possibile identificarlo, raggiungerlo e disporre, nei suoi confronti, gli arresti domiciliari.