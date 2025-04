Piazza Augusto Imperatore, dopo 5 anni di lavori attesa l’inaugurazione il 21 aprile

video suggerito

Si avvicina la prima fase di inaugurazione al pubblico di piazza Augusto. L'area pedonale che collegherà il Mausoleo dell'imperatore Augusto con il resto della città dovrebbe aprire al pubblico entro la fine del mese di aprile.

A cura di Enza Savarese

Lavori in corso a piazza Augusto Imperatore foto Facebook Innamorati di Roma, Marco Gradozzi

Si avvicina l'inaugurazione della nuova piazza Augusto Imperatore che dovrebbe aprire al pubblico il prossimo 21 aprile 2025. A rivelarlo il quotidiano La Repubblica. Si tratta della conclusione del primo lotto di lavori per l'area pedonale tra via del Corso e l'Ara Pacis. Per la fine completa dei cantieri bisogna attendere il 2026.

Piazza Augusto imperatore: l'inizio dei lavori e l'imminente inaugurazione

Il Comune di Roma starebbe accelerando la fase finale dei lavori per far cadere l'inaugurazione il prossimo 21 aprile, giorno del Natale di Roma. Una tempistica che non è stata né smentita né confermata ad ora dal Campidoglio.

Intanto i lavori nei cantieri proseguono senza sosta. La piazza, creata nel ventennio fascista per valorizzare la tomba dell'imperatore Augusto è in fase di rimodernizzazione dal 2020. Nel progetto, realizzato nel 2006 dall'architetto Richard Meier, l'obiettivo è sempre stato quello di collegare il Mausoleo di Augusto con il resto della Capitale.

Nella prima fase di inaugurazione, attesa per la fine di aprile, verrà riaperta la piazza urbana. A differenza della struttura precedente l'area pedonale avrà ora due rampe di scale, una che la collegherà a via Ripetta e l'altra alla chiesa di San Carlo del Corso. I due nuovi collegamenti, ricavati con blocchetti di travertino bianchi, hanno l'obiettivo di liberare il Mausoleo di Augusto dal suo precedente isolamento urbanistico.

Mausoleo di Augusto: la riapertura nel 2026

Per poter visitare il Mausoleo di Augusto si dovrà aspettare fino alle metà del 2026. Periodo in cui è prevista la fine completa dei lavori. I lavori, protratti per cinque anni hanno visto un costo complessivo di ventotto milioni di euro. Spese che sono aumentate in corsa, a pochi mesi dall'avvio dei cantieri. Il motivo? La scoperta in fase di scavo di un muretto absidale, che ha portato alla luce diversi mosaici di epoca romana inediti. Scoperte che hanno di conseguenza bloccato il lavoro degli operai ed aumentato i costi.

I reperti scoperti durante i lavori verrano integrati nel Mausoleo con l'apertura di un nuovo museo che dovrebbe aprire al pubblico entro la prima metà del 2026.