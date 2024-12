video suggerito

C'è un altro cantiere che può cambiare il volto del centro di Roma: la nuova piazza Augusto Imperatore Quasi completata la prima parte dei lavori di piazza Augusto Imperatore, nel cuore del centro storico di Roma. È un altro dei cantieri su cui punta l'amministrazione capitolina, sebbene non inserito tra le opere previste per il Giubileo.

A cura di Enrico Tata

Lavori in corso a piazza Augusto Imperatore foto Facebook SOS Patrimonio Storico di Roma

C'è un cantiere che potrebbe cambiare il volto del centro storico di Roma. È quello di piazza Augusto Imperatore, tra via del Corso e l'Ara Pacis, il cui primo lotto doveva essere pronto per la fine del 2024. Probabilmente non sarà così (o almeno non ci sono comunicazioni ufficiali in tal senso), ma sarà completato entro i primi mesi del 2025. Non si tratta di un intervento inserito tra quelli previsti per il Giubileo, ma è uno dei cantieri più importanti su cui punta l'amministrazione capitolina.

Si tratta di un progetto che ridisegna interamente la piazza e che ha al centro il restauro del Mausoleo di Augusto. Il primo lotto dei lavori sulla piazza, aveva annunciato il sindaco Gualtieri, doveva essere consegnato per la fine del 2024, con le nuove gradonate in travertino aperte al pubblico. Consentiranno di attraversare la piazza e scendere fino alla quota del Mausoleo.

Il primo intervento riguarda, si legge nella scheda del progetto,

la zona meridionale della piazza e prevede le seguenti opere: la realizzazione delle due cordonate, est ed ovest, che collegheranno la quota urbana a quella archeologica di accesso al Mausoleo; la realizzazione di un locale ad uso caffetteria/info point, collocato all’estremità meridionale della piazza e diversi importanti lavori infrastrutturali, quali il consolidamento del terrapieno di fondazione della chiesa di San Rocco e del pilone del passetto tra questa e la chiesa di San Girolamo dei Croati; la realizzazione della rete fognaria dell’intera area e di un nuovo impianto di sollevamento delle acque meteoriche collegato alla fognatura esistente in Via di Ripetta.

Nel 2025, invece, sarà avviata la seconda parte dei lavori, che riguardano

l’anello esterno circostante il Mausoleo, con la realizzazione di “piazze d’affaccio” sistemate a verde alla quota urbana contemporanea e realizzazione di ambienti e percorsi di visita alla quota archeologica, nonché la realizzazione di una nuova passerella pedonale di accesso al Mausoleo dalla strada (fronte nord) al primo livello del monumento.

Come diventerà piazza Augusto Imperatore

Parallelamente è in corso, come anticipato, il restauro del Mausoleo di Augusto, che diventerà il cuore della nuova piazza. I lavori non sono stati ancora terminati ma, come si vede nelle fotografie pubblicate sulla pagina Facebook ‘SOS Patrimonio Storico di Roma', sono a buon punto e potrebbero terminare entro pochi mesi.

La nuova piazza Augusto Imperatore