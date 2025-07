Perdita di gas davanti al centro commerciale: vigili del fuoco al lavoro da quasi 24 ore

Paura a Roma per una perdita di gas in via Mario Rigamonti, davanti al centro commerciale de I Granai a Roma, dove i vigili del fuoco stanno lavorando da ieri.

Le foto dall’area di servizio dove stanno operando i vigili del fuoco.

Sono al lavoro da quasi 24 ore i vigili del fuoco che, nella giornata di ieri, lunedì 28 luglio 2025, si sono recati in via Mario Rigamonti al civico 122 per una fuga di gas. La perdita è avvenuta dal gruppo valvolare di un’autocisterna, rilevata durante la fase di scarico che erano in corso presso una stazione di servizio che si trova a pochi passi dal centro commerciale de I Granai.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'intervento, come anticipato, è scattato quasi un giorno fa, alle ore 12.40 di ieri, lunedì 28 luglio 2025. Sul luogo della perdita di gas, una volta scattato l'allarme, sono immediatamente arrivati i pompieri con due Aps e due autobotti. A loro si sono presto aggiunti i colleghi del Nucleo Nbcr, Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico. Una volta raggiunta l'area di servizio dove era in corso la fuga di gas, i pompieri per prima cosa hanno messo in sicurezza la zona e hanno chiuso al transito, veicolare e non, tutta l'area circostante.

Una volta create le condizioni ideali per operare in sicurezza, i vigili del fuoco hanno iniziato a procedere con le operazioni svuotamento, mettendo in torcia il gas. In questo momento, dopo quasi 24 ore incessanti di lavoro, le operazioni sono in fase di conclusione.

L'esplosione dell'area di servizio a Roma

I fatti arrivano a quasi un mese dalla tragica esplosione che all'inizio del mese ha colpito la capitale, nel quartiere in via Gordiani a Roma a seguito di un incendio, a Villa De Sanctis. Il boato è risuonato in numerose zone della capitale, l'aria è diventata irrespirabile. Sono state oltre 40 le persone rimaste ferite, molte delle quali appartenenti alle forze dell'ordine. A perdere la vita il dipendente della pompa gpl che si trovava nell'area di servizio al momento del tragico incidente.

Si chiamava Claudio Ercoli e, dopo l'esplosione, aveva riportato ustioni gravi sul 55% del corpo. È morto dopo cinque giorni di agonia in ospedale, nel reparto Grandi Ustioni del Sant'Eugenio. Per l'episodio è stato aperto un fascicolo. Unico indagato, per il momento, è l'autista dell'autocisterna, accusato di disastro e omicidio colposo.