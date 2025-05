Perde il controllo dello scooter a Grottaferrata e muore, la vittima è il 40enne Alessio Giaccone

video suggerito

Si chiamava Alessio Giaccone il 40enne caduto dallo scooter e morto domenica sera a Grottaferrata. Oggi i funerali nella chiesa di Santa Maria del Pozzo a Nemi.

A cura di Alessia Rabbai

Alessio Giaccone

È Alessio Giaccone il quarantenne morto in un incidente stradale con lo scooter in viale Kennedy a Grottaferrata. La notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa si è diffusa rapidamente ai Castelli Romani, amici, parenti e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia, esprimendo cordoglio. I funerali di Alessio Giaccone sono in programma oggi pomeriggio alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria del Pozzo a Nemi.

I messaggi d'addio per Alessio Giaccone

Sono tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social network per Alessio Giaccone. Angela scrive in un gruppo Facebook di Genzano: "Quando a volare via sono giovani anime, a perdere siamo tutti noi. Ciao Alessio, la tua famiglia avrà un angelo in più in paradiso, che veglierà per sempre su di loro". Diego scrive: "Ciellu Fecundu (così ti chiamavo), non ci posso ancora credere io non ho veramente parole. Sono veramente atterrito. Ciao Ale".

L'incidente stradale con lo scooter in cui è morto Alessio Giaccone

Al momento dei drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa di Alessio Giaccone il quarantenne era in sella al suo scooter T-Max e stava percorrendo via Kennedy a Grottaferrata. Improvvisamente, per cause non note, ha perso il controllo alla guida del veicolo a due ruote, ha sbandato ed è caduto rovinosamente sull'asfalto all'incrocio con viale Dusmet. Nell'impatto ha battuto la testa. Un incidente autonomo, nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Quando il personale sanitario è arrivato in suo soccorso con l'ambulanza a sirene spiegate, per Alessio non c'è stato purtroppo nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimarlo, i paramedici hanno dovuto constatarne il decesso. Presenti per i rilievi i carabinieri della stazione di Grottaferrata, poi la salma è stata riconsegnata alla famiglia e oggi verranno celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.