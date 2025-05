video suggerito

Grave incidente stradale a Grottaferrata, 40enne perde il controllo dello scooter e muore Tragedia sulla strada ai Castelli Romani, dove uno scooterista è morto in un incidente autonomo. Ha perso il controllo del suo T-Max ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto in via Kennedy nel Comune di Grottaferrata. Un uomo di quatrant'anni è morto a seguito di una caduta dallo scooter. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, domenica 11 maggio, nel territorio della provincia di Roma. Per lo scooterista non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 21.45, il quarantenne era in sella allo scooter e stava percorrendo via Kennedy nella zona dei Castelli Romani. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del suo T-Max all'altezza con viale Dusmet. L'impatto è stato violento, il motociclista è finito sull'asfalto e ha battuto la testa. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate. Purtroppo inutile ogni tentativo di salvargli la vita. I paramedici hanno cercato di rianimarlo, senza esito.

Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione di Grottaferrata, che hanno svolto i rilievi e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Da quanto si apprende si tratta di un incidente autonomo, non sono coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio e verrà riconsegnata alla famiglia per i funerali.

Leggi anche Tre morti in soli quattro giorni: a Roma aumentano le vittime degli incidenti stradali

Ieri a Bracciano in provincia di Roma, c'è stato un incidente stradale in cui a rimanere ferito è stato un motociclista sulla quarantina. È rimasto coinvolto il uno scontro con un'auto lungo via Braccianese Claudia, all'altezza dell'incrocio per Bracciano Nuova, davanti al supermercato Decò, in direzione Manziana. Il motociclista è stato soccorso con l'ambulanza, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato all'ospedale Padre Pio di Bracciano. Ai rilievi hanno lavorato i carabinieri della Compagnia di Bracciano.