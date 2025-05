video suggerito

Incidente tra moto e auto a Bracciano, ferito il centauro: portato in ospedale con l'eliambulanza L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nella cittadina in provincia di Roma: il motociclista è stato portato in ospedale in codice rosso con l'eliambulanza.

A cura di Valerio Papadia

L'incidente a Bracciano (Foto: Fanpage.it)

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 11 maggio, a Bracciano, nella provincia di Roma. Intorno alle 18 odierne, per cause che sono ancora in corso di accertamento, una motocicletta e un'automobile si sono scontrate sulla via Braccianese: ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote; l'uomo, soccorso dal 118, è stato poi affidate alle cure dell'eliambulanza, che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale più vicino. Da quanto apprende Fanpage.it, le condizioni del centauro sarebbero gravi, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Bracciano, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto – come detto ancora poco chiara – e a individuare eventuali responsabilità. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione automobilistica, gestita dai militari dell'Arma.