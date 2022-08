Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: morto il 31enne Marco Usai Marco Usai stava viaggiando su via Massaro a bordo della sua auto quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. Disposta l’autopsia.

A cura di Natascia Grbic

Si è schiantato con la sua macchina contro un albero mentre percorreva via Massaro a Latina: trasportato in ospedale, è morto dopo alcune ore. Marco Usai, 31enne residente nel capoluogo, è deceduto lunedì mattina all'ospedale Santa Maria Goretti. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate ed è deceduto poco dopo, nonostante gli sforzi dei medici per tenerlo in vita.

Per chiarire le cause del decesso sul suo corpo è stata disposta l'autopsia, mentre continuano le indagini della polizia stradale per accertare la dinamica del sinistro.

L'incidente è avvenuto domenica 7 agosto verso le 21.30, nella zona del lido di Latina. Marco Usai stava viaggiando sulla sua Citroen Picasso quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della macchina, schiantandosi contro un albero. Un impatto violento, che però inizialmente non sembrava aver provocato il ferimento grave del giovane.

I soccorritori del 118 lo hanno portato comunque il ragazzo in ospedale in codice rosso per la dinamica. Ricoverato immediatamente, le sue condizioni si sono aggravate all'improvviso, fino ad arrivare alla morte. Il ragazzo lascia una compagna e due bambini.

Dopo l'incidente la polizia stradale si è occupata dei rilievi, sequestrando il mezzo e cercando di capire come mai il 31enne abbia perso il controllo della macchina. Al vaglio numerose ipotesi, anche se a fare luce sulle cause del decesso sarà l'autopsia, che aiuterà a chiarire le cause esatte della morte. I funerali di Marco Usai saranno celebrati nei prossimi giorni, non appena il magistrato concederà il nulla osta e la restituzione della salma alla famiglia.