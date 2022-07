Perde il controllo dello scooter e investe una donna sulle strisce: morto Alessandro Fontana L’incidente è avvenuto ieri mattina all’Eur. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe avuto un malore.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Ha perso il controllo della sua Vespa molto probabilmente per un malore, investendo una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali. Alessandro Fontana, 58enne residente a Roma, è morto così ieri mattina verso le nove, mentre stava andando al lavoro. La donna investita è ancora viva, ma ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'incidente è avvenuto nel quartiere Eur a Roma, in viale Europa. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia locale del gruppo Eur. Sono loro che stanno indagando sull'incidente e che cercheranno di capire cosa è accaduto. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, giunti prontamente sul posto. Nonostante l'allarme sia stato dato immediatamente (sono molte le persone che hanno assistito all'incidente), per Alessandro non c'è stato nulla da fare. Il decesso, infatti, è avvenuto praticamente sul colpo e gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente all'Eur: indaga la polizia locale

Come detto, l'ipotesi più probabile è che Alessandro Fontana abbia avuto un malore. Per questo avrebbe perso il controllo del motorino, non riuscendo a evitare la donna che in quel momento stava attraversando la strada e che è stata sbalzata a diversi metri di distanza. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire ai caschi bianchi di terminare i rilievi, dopodiché è stata riaperta consentendo al traffico di scorrere. I vigili urbani hanno inoltre sentito diversi testimoni che hanno assistito all'incidente, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione. I funerali di Alessandro Fontana saranno celebrati nei prossimi giorni, quando la salma sarà restituita alla famiglia.