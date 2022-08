Perde il controllo della moto in via Cilicia, Cecilia muore a 25 anni: “Cerchiamo testimoni” Cecilia Virgili è morta in un incidente avvenuto a Roma, nel quartiere San Giovanni, lo scorso 7 luglio. La famiglia e gli amici stanno cercando testimoni per fare luce su quanto accaduto.

A cura di Natascia Grbic

“Se qualcuno avesse visto o sentito o solamente anche un solo presentimento prego, di mandare anche un messaggio in privato o come volete, per fare chiarezza su quanto accaduto. Vi chiedo cortesemente di condividere questo post, per poter raggiungere più persone possibili, nell’attesa e nella speranza che le telecamere abbiano registrato delle immagini valide. Grazie a tutti".

Questo l'appello lanciato da un amico di Cecilia Virgili, la giovane di venticinque anni morta lo scorso 7 luglio alle 21.30 in un incidente avvenuto a Roma, nel quartiere San Giovanni. La giovane, biker esperta, ha perso il controllo della sua Honda in via Cilicia, la stessa strada dove hanno perso la vita le sorelle Antonella e Lorena Flores. Secondo le prime informazioni, avrebbe urtato una macchina che la precedeva, finendo a terra e morendo praticamente sul colpo.

La famiglia della ragazza e gli amici vogliono vederci chiaro e stanno cercando testimoni. Il motivo è che Cecilia era una motociclista esperta e vogliono escludere ogni eventualità, a partire dal fatto che un altro mezzo potrebbe averle tagliato la strada e fatto perdere il controllo del mezzo. Ipotesi, che andranno suffragate nel corso delle indagini condotte dalla procura di Roma. Gli investigatori stanno verificando se in zona vi siano telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso la scena dell'incidente.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Dalle prime informazioni è emerso che la ragazza ha urtato la macchina che la precedeva, cadendo in terra e riportando ferite che le sono risultate fatali. La famiglia e gli amici però chiedono che chi abbia visto qualcosa si faccia avanti, in modo da verificare tutte le ipotesi e fare luce sul modo in cui è morta la 25enne.