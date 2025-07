Perde il controllo del furgone e si ribalta: estratto dalle lamiere e soccorso con l’eliambulanza

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale lungo la strada Furbara Sasso stasera a Cerveteri. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dalle lamiere e i sanitari lo hanno trasportato con l’eliambulanza in ospedale.

L’incidente in via Furbara Sasso (Foto dei vigili del fuoco)

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo la strada Furbara Sasso nel Comune di Cerveteri. Il sinistro si è verificato nella serata di oggi, venerdì 31 luglio, nel territorio della provincia di Roma. Un furgone ha perso il controllo, si è ribaltato ed è finito fuori strada. Il conducente ha dovuto ricorrere a cure mediche urgenti ed è stato soccorso con l'eliambulanza.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente erano circa le ore 19.30. Il furgone stava percorreno la strada Furbara Sasso nel territorio di Cerveteri quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il conducente ha perso il controllo alla guida, il mezzo è finito ha sbandato, si è ribaltato, ed è finito fuori strada all'altezza del civico 28. Non è chiaro cosa sia accaduto, se si sia distratto alla guida, se abbia avuto un colpo di sonno, un malore oppure se un animale abbia attraversato improvvisamente la strada.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Cerveteri con l'equipaggio della 26A. I pompieri hanno subito dato il via alle operazioni di salvataggio, hanno estratto il conducente dalle lamiere del furgone con delle attrezzature in dotazione presenti sull'autopompa. Lo hanno poi affidato alle cure del personale sanitario. Gli operatori sono arrivati con ambulanza ed eliambulanza, che ha trasferito il ferito in volo in ospedale.

Leggi anche Incidente in via Aurelia tra 2 auto: donna estratta da un groviglio di lamiere è grave

I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l'area circostante e il furgone incidentato è stato rimosso. Presenti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della stazione di Cerveteri, che hanno svolto i rilievi di rito, ricostruito la dinamica dell'accaduto e gestito la viabilità lungo il tratto di strada interessato. Da quanto si apprende è un incidente autonomo, non sarebbero coinvolti altri veicoli.