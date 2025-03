video suggerito

Paura vicino a San Pietro, rapina in una supermercato: bloccati in quattro avevano un coltello Quattro uomini di origine tunisina sono stati bloccati in prossimità della stazione San Pietro in collaborazione con il personale della Polfer. Sono accusati di aver rapinato un supermercato in via delle Fornaci.

A cura di Enrico Tata

Paura in via delle Fornaci a Roma, a pochi passi da San Pietro. Malviventi hanno rapinato un supermercato intorno alle 9 di oggi, domenica 9 marzo. Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivate diverse volanti della polizia e, dopo un breve inseguimento, quattro uomini di origine tunisina sono stati bloccati in prossimità della stazione San Pietro in collaborazione con il personale della Polfer. Stando a quanto si apprende, un'arma da taglio è stata ritrovata in prossimità del supermercato. Sono tuttora in corso accertamenti da parte degli uomini del commissariato Aurelio.

Impegnati nel quartiere anche i carabinieri della compagna di Roma San Pietro, che hanno sanzionato un ragazzo di 29 anni in possesso di cocaina e un 14enne romano trovato in possesso di 13 grammi di hashish nei pressi dell'istituto scolastico IIS – Luigi Einaudi in via Santa Maria delle Fornaci. Sanzionati anche cinque cittadini stranieri sorpresi dai carabinieri a vendere abusivamente vari oggetti nell'area di piazza San Pietro. A loro i militari hanno notificato anche l'ordine di allontanamento.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno identificato in totale 109 persone e hanno eseguito accertamenti su 46 veicoli.