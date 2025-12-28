Paura in ospedale, paziente prova a soffocare il compagno di stanza 84enne: arrestato per tentato omicidio

Notte di paura in ospedale quella appena passata, fra la giornata di sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025, quando un paziente di 43 anni si è scagliato contro il compagno di stanza, un uomo di 84 anni e ha provato a ucciderlo a mani nude, soffocandolo. I rumori hanno attirato l'attenzione del personale medico che ha fatto scattare immediatamente l'allarme.

Prova a uccidere il compagno di stanza in ospedale: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nel corso di questa notte, fra la giornata di sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025, all'ospedale di Roma Sant'Andrea, nel quadrante nord della capitale. Un paziente di 43 anni, ricoverato nel reparto di gastroenterologia, ha improvvisamente dato in escandescenze, per motivi tuttora sconosciuti, e si è scagliato contro il suo compagno di stanza, un ottantaquattrenne.

L'aggressione è stata violentissima: il quarantatreenne ha iniziato a percuotere l'anziano. Poi si è avvicinato ancora di più e, a mani nude, ha provato a soffocarlo mentre si trovava nel letto. Soltanto i rumori sospetti proveniente dalla camera hanno fatto scattare l'allarme del personale medico, che è prontamente intervenuto.

L'allarme lanciato dai medici e l'arresto

Il personale ospedaliero, insospettito dai rumori, ha deciso di affacciarsi in camera e, una volta compreso cosa stava accadendo, ha immediatamente bloccato il quarantatreenne salvando la vita all'anziano. Poi ha fatto scattare l'allarme e sono arrivati prontamente in ospedale i Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone. I militari, una volta arrivati, hanno dovuto sedare la colluttazione che nel frattempo era degenerata coinvolgendo anche i familiari della vittima.

A quel punto il quarantatreenne si è scagliato anche contro i carabinieri, aggredendoli e spintonandoli cercando di opporsi all'arresto e provocando loro alcune ferite, prontamente medicate in ospedale. L'uomo è poi stato bloccato e trasferito nel carcere di Regina Coeli: dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.