Paura al Giubileo dei Giovani, arrivati dal Bangladesh scompaiono nel nulla: si cercano Johon e Anthony

I due ragazzi scomparsi durante il Giubileo: a sinistra Johon Avishek Khalko, a destra Anthony Stalin Peneheiro.

C'è preoccupazione per due giovani di 24 e 23 anni arrivati dal Bangladesh in occasione delle celebrazioni del Giubileo dei Giovani. Erano appena arrivati, nel pomeriggio del 29 luglio scorso, quando hanno fatto perdere le proprie tracce in via Giolitti, nella zona della stazione Termini. Il ventiquattrenne (nella foto a sinistra) si chiama Johon Avishek Khalko, mentre il ventitreenne, nella foto a destra, si chiama Anthony Stalin Peneheiro. Quando sono scomparsi indossavano le magliette verdi con la scritta Giubileo, come viste in molti casi negli ultimi giorni.

Come erano vestiti al momento della scomparsa

I due ragazzi sono scomparsi non appena arrivati alla stazione Termini. Erano vestiti uguali, con gli abiti creati appositamente per il grande evento: entrambi avevano addosso una maglietta verde con la scritta "Giubileo" in bianco ed entrambi avevano un paio di jeans come fanno sapere dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv.

Come precisato, inoltre, i due giovani sono scomparsi lo scorso 29 luglio, alle ore 17.30 circa, da via Giolitti a Roma, nella zona della stazione Termini, forse dopo essersi allontanati. I due ragazzi sono spariti senza avere con loro i documenti e, come molti turisti arrivati nelle ultime settimane a Roma, non conoscono la lingua italiana, ma parlano bengalese e inglese.

Leggi anche Il video della veglia di preghiera del Giubileo dei Giovani con Papa Leone XIV

Johon e Antony scomparsi nel nulla a Roma per il Giubileo: come riconoscerli

I due giovani, vestiti uguali, sono però diversi fisicamente, nonostante abbiano entrambi la pelle olivastra, gli occhi scuri e i capelli neri. Oltre ai volti, come mostrano le foto in apertura, dove uno ha un volto più allungano e scavato e l'altro più largo. Mentre il secondo appare dal volto completamente rasato, il primo, il ventitrenne, inoltre, porta le basette, la barba a mosca e un accenno di baffi.

La loro struttura fisica, invece, è differente: il ventiquattrenne, Johon, è alto un metro e settanta e pesa 65 chili, mentre Anthony un metro e cinquantacinque, dal peso di circa 60 chili.

La denuncia e l'appello per ritrovarli

I due, come sottolineato più volte dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, non hanno con loro i documenti, ma non è escluso che possano avere con loro qualche soldo. Chiunque dovesse avvistarli è invitato a contattare il numero di emergenza unico nue 112 o il numero dell'associazione: 388 189 4493.