Paura ad Acilia, l’autista ha un malore e il bus si schianta fuori strada: feriti 7 passeggeri L’autista ha un malore alla guida e il bus si schianta fuori strada: è successo nel pomeriggio di ieri ad Acilia, paura a bordo. Almeno 7 le persone ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il bus che si è schiantato sul muretto coperto dalla siepe, foto da Welcome to Roma.

Prima si è schiantato su alcune auto in sosta, poi contro un muro. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 8 ottobre 2024, ad un autobus di linea che percorre le vie di Acilia. La causa, come con fermato dall'intervento dei caschi bianchi, è stato il malore da parte dell'autista che si trovava alla guida. Paura per le persone che si trovavano a bordo al momento dell'incidente: almeno 7 quelle ferite.

Bus si schianta: cosa è successo

L'incidente è avvenuto verso le ore 13 di ieri, in zona Malafede, nella zona sud ovest della capitale. Il bus coinvolto, che appartiene alla linea 016 della flotta Atac, stava percorrendo via Gigi Chessa quando, poco aver effettuato la fermata, all'altezza dell'incrocio con via Edoardo Gioja, è finito fuori strada.

L'autista ha perso il controllo del bus, che è finito prima contro alcune auto parcheggiate davanti ai negozi: coinvolte nell'impatto una Fiat Cubo, una Chevrolet Spark, una Fiat Punto, una Mini Countryman e una Peugeot 3008.

Poi il mezzo ha terminato la sua corsa contro un muretto di cinta del complesso residenziale (come si vede nella foto in apertura). L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono subito arrivati sia gli operatori del 118 che i caschi bianchi: l'ipotesi è che a causare l'incidente sia stato un malore dell'autista.

Come stanno autista e passeggeri del bus

Sul posto, come anticipato, per primi sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno preso immediatamente in cura le persone ferite, autista compreso: in totale sette passeggeri hanno riportato le ferite più gravi, ferite e contusioni, e sono stati trasportati al vicino ospedale Grossi, al Sant'Eugenio e all'E-Campus.

L'intervento dei caschi bianchi

Sul posto sono arrivati presto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X gruppo Mare: sono loro che hanno iniziato i rilievi e hanno proseguito gli accertamenti fino a metà pomeriggio. I caschi bianchi hanno chiuso il tratto di strada, hanno iniziato a svolgere i rilievi e a gestire la viabilità. Per chiudere le indagini restano in attesa delle perizie mediche e di ulteriori accertamenti sull'incidente.