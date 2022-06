Passeggia per Roma con il fratello, rubato orologio da 50mila euro al produttore di Friends Uno dei due ladri è stato arrestato e condannato a quattro anni di carcere per furto. Il complice non è stato ancora rintracciato: è lui che aveva l’orologio.

A cura di Natascia Grbic

Il produttore di ‘Friends', la celebre serie televisiva americana con protagonista Jennifer Aniston, è stato rapinato a Roma nella notte tra venerdì e sabato. Kevin Scott Bright è stato avvicinato da due uomini mentre stava passeggiando con il fratello in piazza delle Cinque Lune, al centro della capitale, che sotto minaccia gli hanno portato via l'orologio che aveva al polso. E quello non era un orologio qualunque, ma un Patek Philippe modello Nautilus Dark Blue da 50mila euro. I due ladri hanno strappato l'orologio al polso del regista, dandosi immediatamente alla fuga. L'uomo e il fratello, nonostante lo shock, non sono rimasti feriti e hanno immediatamente dato l'allarme alle forze dell'ordine. Soccorsi dai passanti, che li hanno sentiti chiedere aiuto, non potevano credere a quanto era appena accaduto.

Rubato orologio al regista di Friends: arrestato uno dei ladri

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio, che si sono messi a cercare i due ladri. Uno è stato bloccato poco dopo, mentre l'altro è riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce. Ed è proprio quest'ultimo che aveva il lussuoso orologio, mentre il fermato era a mani vuote: non è escluso che il complice glielo abbia dato proprio perché ha capito che non sarebbe riuscito a fuggire dalla polizia. Arrestato e processato per direttissima, è stato condannato a quattro anni di reclusione con l'accusa di furto aggravato in concorso. Proseguono le indagini dei poliziotti per trovare il complice e il Patek Philippe, in modo da restituirlo al regista. Le possibilità di trovare l'orologio però, sono molto esigue.