Parcheggi, Gualtieri conferma aumenti previsti delle strisce blu: fino a 3 euro all’ora in centro

A cura di Enrico Tata

Prima o poi i parcheggi gratuiti spariranno e le strisce blu in centro costeranno fino a 3 euro ogni ora. Del resto lo hanno annunciato più volte sia l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Non è una misura che verrà introdotta nell'immediato, ma presumibilmente nell'arco dei prossimi anni. Una conferma in tal senso è arrivata oggi: è stato infatti votato e approvato un maxi emendamento di maggioranza al Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile, che ha lasciato intatta (così come era stata redatta dall'amministrazione guidata da Virginia Raggi) la parte che riguarda proprio la sosta tariffata a Roma.

Nel Pums si legge infatti che è "necessario e opportuno articolare le tariffe in maniera progressiva rispetto alla distanza dal centro Città. Lo stesso PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) consente l’applicazione di tariffe orarie fino a un massimo di 3.00 euro, sia per la zona 1 PGTU (ambito del Centro Storico racchiuso dalle Mura Aureliane) che per la zona 2 (“anello ferroviario”, per la maggior parte classificata “Città Storica” dal PRG)". Inoltre viene prevista anche l'eliminazione di tutti i parcheggi bianchi nei quartieri del centro.

I consiglieri di Fratelli d'Italia hanno presentato un emendamento, respinto, per chiedere di cancellare questo paragrafo. Ha spiegato in aula Lavinia Mennuni: "Possiamo lasciare questa parte in un momento in cui avremo la metropolitana che chiuderà alle 21, in un momento in cui abbiamo gli autobus che si rompono? Nelle condizioni in cui versa il trasporto pubblico e con una città piegata su sé stessa, possiamo prevedere una tariffazione dei parcheggi fino a 3 euro?".

Sulla questione strisce blu l'assessore Patanè non ha mai fatto mistero della sua volontà di aumentare i parcheggi a pagamento. In un'intervista rilasciata a dicembre a Fanpage.it aveva dichiarato: