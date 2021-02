Blitz antidroga all'alba sul litorale romano, tra Ostia Acilia, Dragona e Dragoncello, dove la la Squadra Mobile di Roma, insieme al reparto Prevenzione Crimine Lazio dellUpgsp e dalle unità cinofile, ha dato esecuzione a diciassette misure di custodia cautelare e diverse perquisizioni in abitazioni su disposizione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, come richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia capitolina. A finire nella lente d'ingrandimento degli investigatori, destinatari dei provvedimenti restrittivi sono diciassette persone, il capo, i collaboratori e parte della rete di rivenditori e acquirenti di un'organizzazione criminale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli arrestati dovranno rispondere delle accuse a vario titolo di detenzione e spaccio di droga. Nel corso delle indagini e perquisizioni sono stati sequestrati oltre 628 chilogrammi di hashish e due revolver.

Operazioni antidroga della Polizia in tutta Italia

Stamattina la Polizia di Stato ha svolto operazioni antidroga in tre città d'Italia, Lecce, Roma e Rovigo, impiegando centinaia di unità specializzate e con l'intento di sgominare, pericolose associazioni criminali, specializzate nel traffico, anche transnazionale, di sostanze stupefacenti. Indagini che sono coordinate dalla Direzione Centrale Anticrimine e con la collaborazione della Direzione Investigativa Antimafia. La base di stoccaggio della droga proveniente per la maggior parte della quantità dal sud-America, è stata individuata ad Amsterdam. La sostanza stupefacente veniva trasportata attraverso ovuli. I sequestri ammontano ad un valore di 4 milioni di euro. Un ulteriore sequestro, dal valore di un milione di euro, tra proprietà immobiliari, gioielli, orologi di pregio e denaro in contante, è stato eseguito dai poliziotti della Questura di Rimini.