Arrestata la figlia di Roberto Spada per spaccio mentre porta a spasso il cane, denunciata l’amica La ragazza, 21enne, è stata fermata ad Ostia a piazza Gasparri con dosi di hashish. Denunciata anche l’amica che era con lei aveva un proiettile calibro 38 nella borsa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Roberto Spada.

È stato convalidato nella mattinata di oggi, venerdì 17 gennaio 2025, l'arresto della figlia ventunenne di Roberto Spada, condannato in via definitiva a dieci anni per associazione mafiosa dalla Cassazione e a sei per l'aggressione a Daniele Piervincenzi della Rai e al suo cameraman.

La ragazza è stata fermata mentre si trovava a piazza Gasparri, ad Ostia, dagli agenti del commissariato di Roma Lido. Stava portando a passeggio il cane, quando è stata fermata. Nel corso del controllo gli agenti hanno perquisito la ragazza. Le hanno trovato addosso dodici dosi di hashish nascoste nella borsa. Oltre alle sostanze stupefacenti di Sopada, nella borsa dell'amica è stato trovato un proiettile calibro 38.

Agenti fermano la figlia di Roberto Spada ad Ostia

Stava portando a spasso il cane in piazza Gasparri, nota piazza di spaccio ad Ostia, quando è stata notata dagli agenti del commissariato di Roma Lido.

Nel corso degli accertamenti i poliziotti hanno trovato Denise Spada, la figlia di Roberto, già noto alle forze dell'ordine e già condannato in passato, in possesso di sostanze stupefacenti. La ragazza è stata accompagnata in commissariato e arrestata.

L'arresto di Denise Spada e la denuncia dell'amica

Oltre a lei, gli agenti hanno bloccato anche l'amica che stava passeggiando con lei e i due animali, una coetanea della figlia degli Spada. Anche lei è stata perquisita dagli agenti del commissariato che l'hanno denunciata. Nella borsa la giovane, infatti, aveva con sé un proiettile di una pistola calibro 38.