Rapinava Rolex ai rampolli di Roma Nord: arrestato Tancredi Antoniozzi, figlio del deputato di FdI Tancredi Antoniozzi, già noto alle cronache per aver aggredito due carabinieri lo scorso anno, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di rapina.

A cura di Natascia Grbic

Tancredi Antoniozzi, figlio del deputato Alfredo Antoniozzi di Fratelli d'Italia, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di rapina. Il 22enne, secondo gli agenti della Polizia di Stato che indagano sul caso, sarebbe a capo di una banda di rapinatori di Rolex che avrebbe agito soprattutto nella zona di Roma Nord. Vittime dei colpi, loro coetanei adocchiati sui social. In alcuni casi, Tancredi Antoniozzi e gli altri indagati sono accusati di aver messo in atto anche dei ‘cavalli di ritorno'. Oltre al figlio del deputato, sono indagati anche David Cesarini, che si trova in carcere, Manuel Fiorani di 24 anni, e Michael Giuliano di 25 anni, che sono invece a piede libero. Sarebbe stato proprio Fiorani a collaborare con gli inquirenti e fare luce sulle attività della banda.

Tancredi Antoniozzi non è un nome nuovo alle cronache giudiziarie. Fermato dai carabinieri perché stava viaggiando al di sopra dei limiti con la sua auto, una Range Rover, è stato denunciato per averli insultati e aggrediti. Tre anni fa, invece, era stato indagato per una rissa a Cortina d'Ampezzo. Questa volta, per Antoniozzi, si sono aperte le porte del carcere.

Le indagini della polizia sono cominciate a dicembre 2024, quando una pattuglia del commissariato Ponte Milvio è intervenuta presso un'abitazione di via Gallese 18, dove erano state segnalate alcune persone che tentavano di irrompere in un appartamento. La casa era quella di Manuel Fiorani, uno degli indagati. Il ragazzo, che ha collaborato con le forze dell'ordine, ha confessato di essere stato complice di Antoniozzi in due rapine avvenute pochi giorni prima. I due ragazzi si erano conosciuti a luglio 2024 in palestra: qui, secondo l'accusa, il figlio dell'onorevole avrebbe chiesto a Fiorani di effettuare per suo conto delle consegne di cocaina. Da lì, le rapine insieme, poi le minacce: secondo quanto riportato da Fiorani Antoniozzi, in più di un'occasione, avrebbe dato in escandescenze, minacciando anche di uccidere sua madre nel caso avesse deciso di parlare.