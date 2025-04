video suggerito

Spaccio di droga nei bagni della Curva Sud, arrestati tre ultras del Gruppo Quadraro Tre ultras del Gruppo Quadraro sono stati arrestati con l'accusa è di aver spacciato cocaina nei bagni della Curva Sud dello stadio Olimpico durante le partite casalinghe dell'As Roma.

A cura di Enrico Tata

Tre ultras del ‘Gruppo Quadraro' sono stati arrestati. L'accusa è di aver spacciato cocaina nei bagni della Curva Sud dello stadio Olimpico durante le partite casalinghe dell'As Roma. Le indagini sono state condotte dalla Digos e hanno interessato gli incontri disputati nel corso delle ultime due stagioni di Serie A. Due indagati sono stati rintracciati dagli uomini della squadra mobile presso le loro abitazioni e sono stati sottoposti a perquisizione sia personale che domiciliare. Il terzo era già detenuto e il provvedimento, disposto dal gip su richiesta della direzione distrettuale antimafia, gli è stato recapitato in carcere.

Le indagini sullo spaccio in Curva Sud, sei indagati

Il 2 aprile è stata diffusa la notizia delle indagini su sei tifosi della Roma per spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dei bagni dello stadio Olimpico. Appartengono tutti al Gruppo Quadraro, un gruppo ultras erede dei Fedayn. In Curva Sud occupano la parte centrale del secondo anello

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, gli indagati si occupavano del recupero della cocaina all'esterno dell'Olimpico. La portavano dentro lo stadio e la vendevano nei bagni della Curva Sud, che erano diventati una vera e propria piazza di spaccio per i tifosi giallorossi. C'era chi si procurava la droga, chi pensava a come superare i controlli all'ingresso dello stadio senza essere scoperto e chi si occupava della vendita vera e propria della cocaina, già suddivisa in dosi.

Tra gli indagati il cognato di Angelo Senese

Tra gli indagati c'è anche Girolamo Finizio, detto Cillo. Non è un nome sconosciuto alla malavita. È il cognato di Angelo Senese, fratello di Michele ‘O Pazz, il boss della camorra romana. Gli investigatori stanno cercando di accertare collegamenti tra il gruppetto di indagati e la malavita organizzata romana, che potrebbe aver visto nello spaccio di droga all'interno dell'Olimpico un ulteriore sbocco proficuo per i suoi affari.

Le indagini sul Gruppo Quadraro

Come detto, il Gruppo Quadararo è l'erede dei Fedayn. Nel 2023 gli ultras furono vittima di un agguato da parte dei tifosi della Stella Rossa di Belgrado. Aggredirono i romanisti armati di mazze e con i volti coperti e in quell'occasione rubarono lo storico striscio del gruppo ultras giallorosso. Il posto del vessillo sul muretto della Curva Sud è stato lasciato vuoto per diverso tempo, prima di essere sostituito con quello del ‘Gruppo Quadraro', con un teschio (il simbolo dei Fedayn) all'interno della ‘O'.