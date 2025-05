video suggerito

Ostia, 4 lidi “vip” chiusi dalla Finanza: privi delle concessioni balneari La stagione balneare a Ostia inizia a rilento. La Guardia di Finanza chiude altri quattro lidi storici del litorale perché privi delle concessioni in regola e senza autorizzazioni edili. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stagione estiva è da poco iniziata sul litorale romano, ma per alcuni stabilimenti di Ostia sembra già essere finita. Si tratta di quattro lidi storici, Bungalow, Mariposa, Bettina e Peppino a mare che sono stati chiusi dalla Guardia di Finanza. Le strutture sono stati posti a sigilli perché privi dei titoli sulla concessioni marittime e senza autorizzazioni edili.

Una condizione che era ben nota da anni sia ai proprietari che alle forze dell'ordine. Il comune infatti già prima dell'inizio della stagione aveva avvisato gli stabilimenti circa le loro irregolarità. Gli ombrelloni dei lidi però si sono aperti come ogni anno, incassando anche gli abbonamenti annuali degli ospiti abituali. Ingressi che però ora non sarà più possibile effettuare almeno finché non verrà messo tutto in regola. I proprietari hanno già annunciato che faranno ricorso, ma mentre aspettano i tempi della giustizia dovranno restare chiusi. Per loro l'accusa è di occupazione di suolo pubblico abusivo ed esercizio abusivo della professione.

Gli stabilimenti posti a chiusura sforzata si aggiungono agli altri lidi del litorale di Ostia che hanno aperto alla stagione estiva solo per poche settimane. Il medesimo problema di concessioni aveva già nelle scorse settimane causato la chiusura di altri stabilimenti. Nonostante Roma Capitale avesse annunciato l'inizio della stagione estiva, il tema delle concessioni scadute era un problema già noto. Il nuovo bando con la conseguente assegnazione di trenta lotti aveva inizialmente fatto ben sperare per la stagione balneare 2025.

Leggi anche Incendio nella cucina dello stabilimento balneare La Marinella di Ostia

Ai problemi burocratici si aggiungono poi gli incidenti nel corso della stagione estiva. L'ultimo si è verificato nel lido La Marinella, dove un incendio nella cucina ha fatto divampare le fiamme in parte dello stabilimento nella notte di martedì 20 maggio. L'incidente non sembrerebbe doloso, ma sull'incendio indagano i carabinieri della zona.