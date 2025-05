video suggerito

Incendio nella cucina dello stabilimento balneare La Marinella di Ostia I carabinieri indagano sull’incendio che stamattina è divampato nella cucina dello stabilimento balneare La Marinella a Ostia. I vigili del fuoco sono intervenuti a San Basilio per tre auto in fiamme. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stabilimento balneare "La Marinella" ad Ostia (Foto della pagina Facebook)

Un incendio è divampato nel ristorante della struttura baneare La Marinella in via Litoranea a Ostia. Il rogo è scaturito nella mattinata di oggi, martedì 20 maggio, e si è originato all'interno della cucina. Le cause sarebbero accidentali. Non è la prima volta che accade una episodio del genere, ma a fine marzo scorso un piromane, poi fermato, ha provocato atti incendiari nei confronti di vari stabilimenti di Ostia.

L'incendio estinto in breve tempo, indagano i carabinieri

Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 4.30 quando è scoppiato l'incendio, le fiamme sono partite dalla cucina. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, la segnalazione è stata girata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma. I pompieri giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo, che hanno estinto in breve tempo.

Terminato l'intervento, i pompieri hanno fatto la conta dei danni, la struttura risulta comunque agibile. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri di Ostia Antica, che indagano sull'accaduto. I militari hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato eventuali movimenti sospetti.

Leggi anche A Ostia la stagione balneare 2025 può partire: assegnate le 30 concessioni

Quattro auto in fiamme a San Basilio, danneggiato un palazzo Ater

Le auto in fiamme

Un altro incendio è scaturito a Roma, stavolta in via Cagli, in zona San Basilio. A bruciare sono state tre auto per cause non note, l'allarme è arrivato verso le ore 2. Sul posto all'incrocio via Corinaldo, è giusta la squadra dei vigili del fuoco di Nomentano (6/A) con l’autobotte (AB 10) Da quanto si apprende non ci sono persone ferite o intossicate. Le fiamme hanno danneggiato anche la facciata di un palazzo Ater. Gli accertamenti sono in corso, presenti le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto.