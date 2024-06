video suggerito

Ogni cittadino perde tre giorni all'anno nel traffico, quali sono le strade più congestionate di Roma Secondo il Global Traffic Scorecard realizzato da Inrix Roma è la quindicesima città più trafficata del mondo. I romani perdono in media 69 ore all'anno nel traffico.

A cura di Enrico Tata

Le strade più trafficate di Roma

Roma è la quindicesima città più trafficata al mondo secondo il Global Traffic Scorecard realizzato da Inrix. Si tratta di dati che si riferiscono al 2023. Il primato del tempo perso nel traffico va ai cittadini di New York City, con 101 ore all'anno e più 11 per cento rispetto al 2019. Terza e quarta Londra e Parigi con 99 e 97 ore. E Roma? Secondo la classifica, i romani perdono in media 69 ore nel traffico ogni anno, cioè quasi tre giorni.

Rispetto al 2019, anno pre Covid, nella Capitale il tempo perso dai cittadini nel traffico è rimasto sostanzialmente stabile, aumentato soltanto del 2 per cento. Roma è la prima città italiana in classifica, seguita da Milano al 25esimo posto e Torino al 94esimo posto.

Quali sono le strade più trafficate di Roma

Analizzando il traffico all'interno della città di Roma, è stata realizzata anche una mappa (in alto) che mette in evidenza le strade più congestionate e più utilizzate dai pendolari. Come è facilmente intuibile, partendo da Nord Ovest, le strade più frequentate dai pendolari sono l'Olimpica e l'Aurelia in entrata e in uscita dalla Capitale, il tratto del Grande Raccordo Anulare che va dall'Aurelia all'Eur, la zona di San Giovanni, con la Tuscolana e la via Appia nuova fino ai Castelli Romani. E ancora, a Est, la Casilina, la tangenziale e il tratto urbano dell'Autostrada A24.

In generale, le aree più trafficate sono quelle del centro storico, di Prati, della stazione Termini e dell'Esquilino, della zona di San Giovanni e di tutto l'Appio Tuscolano.

La classifica delle città più trafficate del mondo

Questa la classifica delle città più trafficate del mondo del 2023 secondo INRIX 2023 Global Traffic Scorecard:

New York Città del Messico Londra Parigi Chicago Istanbul Los Angeles Boston Cape Town Jakarta Miami Brisbane Philadelphia Bangkok Roma