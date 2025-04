video suggerito

La nuova Estate Romana: Roma creativa, il bando da 8,5 milioni per la cultura tutto l'anno L'avviso, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito di Roma Capitale e che si chiama Roma Creativa 365, ha l'obiettivo di sostenere una programmazione di attività culturali per tutto l'anno e non solo d'estate, in centro e anche nelle periferie.

A cura di Enrico Tata

Rivoluzione per l'Estate Romana. Dal 2025 farà parte di un bando complessivo biennale per le attività culturali nella città. L'avviso, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito di Roma Capitale e che si chiama Roma Creativa 365, ha l'obiettivo di sostenere una programmazione di attività culturali per tutto l'anno e non solo d'estate, in centro e anche nelle periferie.

Il bando ha un valore complessivo di 8,5 milioni di euro e intende "superare la stagionalità degli eventi, promuovendo un'offerta culturale dinamica e accessibile, distribuita nel corso dell'anno e in tutta la città. Teatro, danza, musica, cinema, arte e anche residenze artistiche, formazione, laboratori, workshop e attività per bambine e bambini.

Il bando è diviso in tre sezioni:

‘Roma tutto l'anno', 4 milioni di euro (2 milioni per il 2025 e 2 milioni per il 2026)

‘Le Forme del Contemporaneo', 2,6 milioni di euro (1,3 milioni per il 2025 e 1,3 milioni per il 2026).

‘Lo Spettacolo dal Vivo fuori dal Centro' (oltre 1,9 milioni di euro, solo per il 2025)

Focus sul cinquantesimo anniversario della morte di Pasolini.

"Puntiamo sulla cultura con un bando importantissimo Roma Creativa 365 che significa: tutto l'anno, in tutta la città, non solo nel centro, ma in tutti i quartieri di Roma, vogliamo favorire, sostenere, incoraggiare attività culturali, che sono tantissime e che devono avere la possibilità di esprimersi perché la cultura cittadinanza, la cultura è partecipazione, la cultura è fondamentale per la qualità della vita. La Capitale deve essere una città viva, creativa, e con questo bando consentiamo anche agli operatori di programmare l'attività per due anni, e questa è una importantissima novità, di offrire proposte culturali a tutte le romane e ai romani, ai visitatori di Roma, in tutta la città, in tutti i quartieri, per tutto l'anno", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri presentando il bando Roma Creativa nella sala della Protomoteca

"Uno dei temi che c'è nel bando, quest'anno, riguarda Pasolini. È il cinquantesimo anniversario della selvaggia uccisione di Pierpaolo Pasolini, e ci sembrava importante anche pensare a lui, non tanto per commemorarlo, ma anche perché il suo sguardo è molto attuale sulla diversità delle realtà dei nostri quartieri – ha spiegato Gualtieri – . Noi vogliamo che la cultura sia anche un veicolo per riappropriarsi e riscoprire l'identità dei tanti quartieri della nostra città. Un'identità non chiusa in se stessa, ma aperta al dialogo col mondo, con le diverse culture".

"Una Roma che guarda la storia e le caratteristiche dei suoi singoli quartieri, al tempo stesso una Roma che ha una cultura che vuole dialogare e aprirsi al mondo soprattutto che vede i giovani protagonisti, perché noi abbiamo bisogno delle idee e della creatività dei nostri giovani", ha concluso il sindaco.

"Oggi abbiamo presentato il nuovo avviso pubblico di 8.5 milioni di euro per il prossimo biennio con cui vogliamo sostenere una grande e diversificata programmazione culturale in tutta la città, per tutto l’anno e favorire la grande bellezza e ricchezza culturale di Roma. È un bando imponente che finanzierà lo spettacolo dal vivo, le arene cinematografiche sparse per tutta la città, l’arte contemporanea, la musica, il cinema, il teatro con una speciale attenzione alla formazione e alla crescita professionale e artistica", ha commentato l'assessore capitolino alla Cultura, Massimiliano Smeriglio.