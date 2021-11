Nubifragio nel Lazio, domani allerta meteo arancione: scuole chiuse ad Anzio e Nettuno I sindaci di Anzio e Nettuno, litorale a sud di Roma, hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di mercoledì 3 novembre. Tutti i bambini e i ragazzi, quindi, resteranno a casa per precauzione, date le previsioni meteorologiche. Domani atteso l’arrivo di nubifragi su tutto il basso Lazio.

A cura di Enrico Tata

Nei comuni di Anzio e Nettuno, litorale a sud di Roma, i rispettivi sindaci hanno firmato un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di mercoledì 3 novembre a causa dell'allerta meteo arancione.

Allerta meteo arancione, scuole chiuse ad Anzio e Nettuno

Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ha attivato a causa allerta meteo "il Centro Operativo Comunale per le prossime 24 ore. A breve, a tutela della sicurezza della Popolazione Scolastica, l'Ordinanza di chiusura, nella giornata di domani, mercoledì 3 novembre 2021, delle scuole di ogni ordine e grado". Questo invece il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Nettuno: "Allerta meteo arancione, domani chiuse le scuole di ogni ordine e grado. A seguito dell'allerta meteo di colore arancione emanata dal Centro Funzionale della Regione Lazio per il rischio idrogeologico le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse, nella giornata di domani 3 novembre 2021, al fine di garantire l'incolumità di bambini e studenti. Si raccomanda la cittadinanza di limitare gli spostamenti e di muoversi solo se strettamente necessario".

Maltempo a Roma e nel Lazio: le previsioni per domani

Per la giornata di domani la Protezione Civile del Lazio prevede "precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con fenomeni più persistenti a ridosso dei settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Il maltempo sarà più intenso in tutto il basso Lazio e in particolare nelle province di Frosinone e Latina.