Non vengono fatti salire sul bus lontani dalla fermata: tre giovani spaccano a bottigliate il vetro

Tre ragazzi hanno mandato in frantumi il vetro di un autobus Atac della linea 610 in via Cassia. Volevano salire sul mezzo lontani dalla fermata: quando l’autista non glielo ha concesso sono andati su tutte le furie.

Immagine di repertorio

Paura questa notte a Roma, in via Cassia. Tre giovani, che al momento non sono stati ancora identificati perché in fuga, hanno spaccato a bottigliate il vetro di un autobus della linea 610 per vendicarsi del conducente che non li aveva fatti salire sul mezzo. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Trionfale: fortunatamente il conducente non è rimasto ferito. Sul mezzo, inoltre, non c'erano passeggeri, quindi non c'è stato bisogno per nessuno di ricorrere alle cure del 118.

I fatti sono avvenuti questa notte su via Cassia a Roma. Secondo quanto raccontato dall'autista, tre ragazzi pretendevano di salire sull'autobus lontano dalla fermata. Una cosa che, per motivi di sicurezza, non può essere concessa: gli autisti, infatti, non possono aprire le porte del mezzo lontano dalle fermate. Senza contare che, dato l'autobus vuoto, non è nemmeno escluso che stesse tornando al deposito e non potesse nemmeno prendere passeggeri. Fatto sta che i tre hanno reagito malissimo: e invece di recarsi a un'altra fermata per prendere così un altro autobus, hanno deciso di prendere una bottiglia e spaccare il vetro del mezzo, mandandolo in frantumi.

A chiamare il 112 è stato l'autista, che dopo il gesto dei tre ragazzi si è fermato. Il gruppetto però è scappato, facendo perdere le sue tracce. Al momento non sono stati ancora identificati. I carabinieri della stazione Trionfale, che indagano sul caso, hanno preso la testimonianza dell'autista in modo da avere una descrizione precisa dei tre. Nel caso fossero presenti saranno vagliate le immagini delle telecamere di sorveglianza, così da avere una ricostruzione ancora più chiara dell'accaduto.