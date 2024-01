Non solo AI per Bill Gates in visita a Roma: il progetto del Four Season a piazza san Silvestro Intelligenza artificiale e affari per Bill Gates in visita a Roma: resterebbe aperto il suo progetto di trasformare Palazzo Marini in un hotel della sua catena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ricevuto a colloquio dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Bill Gates continua il suo soggiorno a Roma. Non soltanto per parlare di intelligenza artificiale, ma di affari. Non è un segreto che il magnate della Microsoft abbia acquistato dei palazzi per ampliare il suo impero di hotel. Dopo una polemica scoppiata per l'immobile acquistato a pochi passi dal Vaticano, per il troppo lusso promesso dal nuovo Four Season, continua il progetto di Palazzo Marini, in piazza San Silvestro, in un punto strategico fra via Veneto e Palazzo Chigi, fra i Fori Romani e le vie dello shopping, fra Fontana di Trevi e piazza di Spagna.

La rinascita di Palazzo Marini

Non soltanto intelligenza artificiale per Bill Gates in visita a Roma. Il progetto del Four Season, dal valore di decine di milioni di euro, potrebbe essere la svolta in una piazza del centro città troppo poco valorizzata. In molti, fra turisti affaticati durante i tour in giro per Roma e i lavoratori durante le proprie pause pranzo, fanno scalo nelle panchine curve che si trovano nella piazza, a pochi passi dalla fermata dell'autobus e dell'ingresso nelle pittoresche vie che portano verso Trinità dei Monti, con negozi, botteghe e fiorai. Un punto strategico per muoversi nella capitale e assaporare l'essenza della città. L'hotel potrebbe potenziare un angolo della capitale spesso lasciato a se stesso, nonostante il valore storico e la posizione strategica.

Piazza san Silvestro

L'acquisto di Bill Gates potrebbe aiutare la piazza e, in particolare, Palazzo Marini a trovare un'identità stabile e duratura nel tempo. La facciata su cui lavorarono Gianlorenzo Bernini prima e Carlo Fontana poi potrebbe diventare un albergo a cinque stelle. Dopo essere appartenuto all'immobilarista Sergio Scarpellini che lo aveva affittato alla Camera dei Deputati e, nel 2016, essere diventato proprietà di un fondo per 750 milioni, arriva oggi a Bill Gates e Al-Waleed Bin Talal: che con il loro hotel, possano fare un'inversione di rotta su quanto avvenuto nei decenni passati?

Come ripercorre la Repubblica nella sua edizione locale, infatti, nel tempo in piazza san Silvestro si sono alternati i libri usati di Remainders e i mobili del pop-up store di Ikea. Ma sono già diventati un ricordo. Fatta eccezione per un'orologeria di lusso davanti al palazzo e qualche bar, gli sportelli delle Poste e la chiesa, i locali che si affacciano sulla piazza sono cambiati spesso nel tempo.

Le panchine di piazza san Silvestro

Le celebri panchine curvilinee sono arrivate nel 2012, su progetto di Paolo Portoghesi. In travertino massiccio, secondo l'architetto, sarebbero dovute servire a dare nuova vita e dignità alla piazza e a renderla un'isola pedonale più vivibile. "Mi sono ispirato all'atmosfera romana e a Michelangelo", diceva l'architetto, sperando che piazza san Silvestro potesse sostituire ciò che era stata piazza Colonna ad inizio Novecento.

Nel 2021 nel progetto della piazza sono stati inseriti gli alberi, dopo una lunga diatriba in Campidoglio, ma anche in questo caso l'idea è stata abbandonata perché una delle piante si sarebbe rivelata essere velenosa. Niente di certo neanche per l'ipotesi fontana, da installare nella piazza.