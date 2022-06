Palazzo Marini diventa un albergo di lusso: arriva il Four Season di Bill Gates Secondo alcuni si tratterebbe della più grande operazione immobiliari degli ultimi tempi: l’hotel Foru Seasons di Bill Gates arriva a Palazzo Marini.

A cura di Beatrice Tominic

Palazzo Marini diventerà un albergo di lusso. Una società di San Juan di Porto Rico ha acquistato per 165 milioni di euro l'immobile del centro storico romano e, come scrive il Corriere della Sera, dopo una profonda ristrutturazione, quasi sicuramente, diventerà un hotel lussuoso.

Non sono ancora state rese note informazioni ufficiali, ma esistono documenti tecnici e informazioni che riguardano l'isola caraibica, la Florida e il Lussemburgo. Roma da tempo aspetta l'arrivo della catena canadese Four Seasons di Bill Gates e del principe Al-Waleed bin Talal: stavolta potrebbe trattarsi proprio di uno degli hotel nella catena.

L'operazione immobiliare a Palazzo Marini

Stando alle cifre che riguardano i contratti e la ristrutturazione da circa 100 milioni di euro, quella che riguarda Palazzo Marini sembra essere una fra le più grandi operazioni immobiliari degli ultimi tempi, dopo il periodo della pandemia che ha bloccato il flusso turistico anche nella capitale.

L'edificio interessato si trova in pieno centro a Roma, in piazza san Silvestro, un punto strategico vicino ad alcuni fra i luoghi più visitati di Roma, come Fontana di Trevi, piazza di Spagna con la pittoresca scalinata di Trinità dei Monti, via Condotti e Piazza Navona e via Veneto, facilmente raggiungibile anche a piedi. Il palazzo si estende per migliaia di metri quadri ed è un'ex proprietà dell'immobiliarista Sergo Scarpellini.

Four Season a Roma

Non è il primo gossip sull'arrivo della catena Four Season a Roma negli ultimi tempi. Tramite un bando Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Bill Gates avrebbe comprato anche un altro immobile nella città di Roma, in via della Conciliazione, quella che da Castel Sant'Angelo porta dritta alla basilica di San Pietro. Le polemiche, però, non sono mancate: l'albergo sarebbe troppo lussuoso rispetto al livello concesso dal bando, ma restano aperte le trattative.

Sono molti gli alberghi di lusso in apertura nella capitale nel prossimo periodo, a partire da quello di Robert De Niro in arrivo in via Veneto che sarà il primo Nobu Hotel d'Italia. Oltre a questo, altri due hotel occuperanno gli immobili che sono state (e sono) sede della sinistra del nostro Paese. verrà aperto un hotel in via delle Botteghe Oscure, nella sede storica del Partito Comunista Italiano: il busto di Antonio Gramsci, però, verrà lasciato al suo posto, insieme alla bandiera della Comune di Parigi e neppure la disposizione dell'atrio verrà cambiata. Allo stesso modo, è previsto l'arrivo di un nuovo hotel anche nella sede attuale del Partito Democratico, nell'antichissimo Collegio del Nazareno.