Il ristorante di De Niro apre in via Veneto: sarà all’interno del primo Nobu Hotel d’Italia Arriva anche a Roma il ristorante della catena di De Niro: si troverà all’interno del primo Nobu Hotel d’Italia e si troverà in via Veneto.

A cura di Beatrice Tominic

Aprirà in via Veneto il ristorante della catena Nobu Hotel and Restaurant, il marchio fondato da Nobu Matsuhisa, Meir Teper e Robert De Niro. Il locale sarà annesso al primo hotel della catena nel nostro Paese, mentre già un ristorante della catena è già presente nella città di Milano. La notizia di questa nuova apertura era trapelata già alla fine dello scorso anno, il 2021, ma adesso è ufficiale: l'apertura del ristorante di De Niro è prevista per quest'anno.

Dove apre il ristorante di De Niro

Il Nobu Hotel and Restaurant di Roma aprirà nel cuore della capitale, nella ricca via Veneto, a pochi passi dalle bellezze del centro città come Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e, ovviamente, la vicinissima Piazza Barberini, sovrastata dall'imponente fontana del Tritone. Il progetto dell'albergo e del ristorante è davvero ambizioso. La decisione nasce dalla collaborazione di Nobu Hospitality tra Carlo Acampora, Chairman e CEO di Grand Hotel Via Veneto: sono proprio gli spazi fino ad ora appartenuti alla celebra proprietà di via Veneto che verranno convertiti nel Nobu Hotel.

La catena di ristoranti di De Niro sorgerà all'interno di due edifici risalenti al XIX secolo. La sede romana dell'hotel avrà 122 fra camere e suite, una Nobu Suite da 500 metri quadrati, un terrazzo piantumato, ma anche una spa, un centro fitness, ampi spazi per eventi privati, un ristorante Nobu e un Club Lounge esclusivo.

Leggi anche Quando visitare il roseto comunale a Roma: gli orari e le aperture nel 2022

Il sodalizio fra De Niro e lo chef Nobuyuki

Era il 1988 quando l'attore statunitense ha conosciuto lo chef Nobu, dopo la cena consumata all'interno del suo ristorante a Los Angeles: colpito dalla bontà del pasto, De Niro gli ha proposto la collaborazione, spingendo il ristoratore ad aprire nuovi locali anche a New York. Da quel momento la catena ha aperto locali in tutto il mondo: Manila, Miami Beach, Malibu, Londra, Ibiza, Palo Alto, Marbella, Los Cabos, Barcellona, Varsavia e Chicago, ma restano ancora molte le prossime aperture.