video suggerito

Domenica al Museo a Roma il 7 aprile 2024, i musei e i siti archeologici da visitare gratis Tornano i musei gratis a Roma, in occasione della prima domenica del mese: il 7 aprile 2024 tanti musei e siti archeologici civici e statali aprono gratuitamente le loro porte al pubblico, che potrà assistere anche a numerose mostre temporanee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Musei gratis a Roma, immagine di repertorio (La Presse)

Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città aprono gratis al pubblico domenica 7 aprile 2024. Torna l'appuntamento con la prima domenica del mese gratuita ai musei della Capitale, in occasione della quale l'accesso sarà consentito anche a diverse mostre temporanee.

I musei civici gratis domenica 7 aprile 2024 a Roma

Come ogni prima domenica del mese, i musei aperti per l'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito sono quelli civici e quelli statali. Questo è l'elenco dei cosiddetti Musei in Comune, contrassegnati da insegne che riportano il caratteristico colore bordeaux.

Saranno infatti aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio dalle 7.00 alle 20.00, con il nuovo Museo della Forma Urbis, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, con ultimo ingresso alle ore 15.00 (Ingressi Viale del Parco del Celio 20/22 – Clivo di Scauro 4); l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 ultimo ingresso ore 18.00), l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19.00, ultimo ingresso ore 18.00) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 09.00 – 19:15, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

Leggi anche Giornate FAI di primavera 2024 a Roma e nel Lazio, i luoghi da visitare il 23 e 24 marzo

Questi i musei civici aperti:

Musei Capitolini;

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Centrale Montemartini

Museo di Roma

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia

Serra Moresca di Villa Torlonia

Museo Civico di Zoologia

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Museo Napoleonico

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo delle Mura

Villa di Massenzio

La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9 – 19). Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto come riportato sul sito web ufficiale di Musei in comune Roma.

Le mostre da visitare gratis domenica 4 febbraio a Roma

Oltre alle collezioni permanenti, in molti musei sarà possibile assistere gratuitamente anche alle mostre temporanee.

"VRBS Roma", Sala degli Arazzi del Palazzo dei Conservatori

"I Colori dell'Antico", Palazzo Clamentino

"Marmi Santarelli" ai Musei Capitolini

"Colosso di Costantino" nel giardino di Villa Caffarelli

"Giuseppe Primoli e il fascino dell'Oriente" al Museo Napoleonico a piazza di Ponte Umberto I

"Rino Gaetano" al Museo di Roma in Trastevere

"HILDE IN ITALIA Arte e vita nelle fotografie di Hilde Lotz-Bauer" sala superiore Museo di Roma in Trastevere

"Reality Optional" alla Galleria d'Arte Moderna

"La poesia ti guarda" alla Galleria d'Arte Moderna

"Architetture inabitabili" centrale Montemartini dei Musei Capitolini

"Aranciera di Villa Borghese" Museo Carlo Bilotti

"La pelle del tempo" sale al piano superiore Museo Carlo Bilotti

"Imago Augusti" Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

"Giancarla Frare – Abitare la distanza" Musei di Villa Torlonia

"Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano" Musei di Villa Torlonia