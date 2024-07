Carta d’identità elettronica a Roma 2024, open day il 6 e 7 luglio: orari, dove e come prenotarsi

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Nuovi open day per la Cie, Carta d'identità elettronica a Roma. Ad essere aperti al pubblico sabato 6 e domenica 7 luglio 2024 sono gli uffici anagrafici dei Municipi III, V e VI nella giornata di sabato e gli ex Punti Informativi Turistici del centro e il nuovo punto di rilascio di via Petroselli 52 domenica. Ecco tutte le informazioni sugli orari di apertura degli sportelli e su come prenotarsi.

"Anche il prossimo fine settimana l’amministrazione Capitolina assicura un nuovo open day per il rilascio della carta d’identità elettronica, come da oltre due anni a questa parte. Previa prenotazione, da effettuare venerdì 5 luglio dalle ore 9 sarà possibile ottenere il documento con un solo giorno di attesa. Un sentito ringraziamento va agli uffici municipali e ai dipartimenti capitolini coinvolti, che contemporaneamente lavorano al rafforzamento del sistema ordinario dei rilasci" ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio prendere appuntamento. Per l'open day di questo fine settimana ci si può prenotare da venerdì 5 luglio a partire dalle ore 9, fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Il giorno dell'appuntamento, all'orario stabilito, bisogna presentarsi allo sportello con prenotazione, fototessera, carta di pagamento elettronico e vecchio documento, che va sostituito con la carta d'identità elettronica.

Dove richiedere la carta d'identità elettronica e gli orari

Nel weekend di sabato 6 e domenica 7 luglio 2024 è possibile richiedere la carta d'identità elettronica:

Municipio III: la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta sabato 6 luglio dalle ore 08.00 alle 13.30



Municipio V: la sede di Via di Torre Annunziata 1, sarà aperta sabato 6 luglio dalle ore 08.30 alle 15



Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti 11, sarà aperta sabato 6 luglio dalle ore 08.00 alle 16.30

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52: sabato 6 luglio 8.30-16.30, domenica 7 luglio 8.30-12.30.