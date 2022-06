Albergo di lusso in via delle Botteghe Oscure: la storica sede del Pci diventa un hotel La storica sede del Partito Comunista Italiano diventa un hotel di lusso: al suo interno restano il busto di Gramsci e la bandiera della Comune di Parigi.

A cura di Beatrice Tominic

Diventerà un hotel a cinque stelle la sede che ha per anni ha ospitato il Partito Comunista italiano (e poi, per i primi anni, quello dei Democratici di Sinistra di Valter Veltroni) al civico 4 di via delle Botteghe Oscure. In pieno centro a Roma, le stanze che per decenni sono state occupate da volti della politica italiana, adesso si rinnovano per accogliere a pochi passi dal Campidoglio turisti e turiste da tutto il mondo in quelle che sono diventate a diventare suite di lusso e sale per eventi. Come si legge su il Corriere della Sera in un articolo di oggi, è stato raggiungo un accordo per la locazione e la valorizzazione dell'immobile.

Il nuovo hotel nella sede del Partito Comunista Italiano

La nuova vita dello stabile prevede ora la trasformazione in hotel. Il progetto prevede adesso 70 stanze, a cui si aggiunge una terrazza con ristorante che sarà gestito da uno dei brand multinazionali più famosi nel settore hotel e resort di lusso. Si tratta di un edificio di circa 8mila metri quadrati che sarà restaurato e rinnovato a carico del locatario. I canoni architettonici della facciata, però, restano quelli con cui abbiamo sempre conosciuto l'edificio e anche alcuni elementi storici che si trovano all'interno resteranno, da salvaguardare e da valorizzare. Fra questi, non subiranno modifiche l'androne disegnato da Giò Pomodoro cn la stella d'oro a cinque punte che si trova incassata sul pavimento, il busto di Antonio Gramsci nel marmo della parete e la Bandiera della Comune di Parigi esposta in una teca.

La notizia dell'accordo

A comunicare l'intesa è stato proprio Giampaolo Angelucci, il presidente della Finanziaria Tosinvest proprietaria dell'immobile storico in via delle Botteghe Oscure durante un evento di presentazione della Business School dell'Università San Raffaele di Roma. A supportare in vista dell'accordo la società locataria, una joint venture partecipata da Ag Group e Gruppo Rossfin, c'è stata l'advisor Colliers, primaria compagnia di standing internazionale. Prima della notizia della trasformazione in albergo, inoltre, l'immobile era stato già di proprietà della società Ernst & Young e dell'Associazione bancaria italiana.