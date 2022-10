Niente domiciliari per 1727Wrldstar: potrà continuare a fare la spesa a Fiumicino Il giudice ha ritenuto che la violazione dell’obbligo di dimora sia di lieve entità: il centro commerciale di Fiumicino dove Algero Corretini è andato a fare la spesa si trova a un chilometro da casa sua.

A cura di Natascia Grbic

Non sarà aggravata di altri sei mesi la misura di sorveglianza speciale inflitta ad Algero Corretini, conosciuto sul web come 1727Wrldstar. Il 26enne, sorpreso a fare la spesa al centro commerciale Parco Da Vinci a Fiumicino, potrà continuare a recarsi al centro commerciale di fiducia. Lo ha stabilito il giudice: la violazione, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è stata infatti considerata di lieve entità.

Algero Corretini ha il divieto di uscire da Roma: il centro commerciale però, si trova a solo un chilometro dalla sua abitazione, e le indicazioni per raggiungerlo si trovano pochi metri prima del cartello che segnala l'ingresso a Fiumicino. Potrà quindi continuare ad andare lì, senza che la misura di sorveglianza speciale si inasprisca.

Il 26enne, diventato famoso sul web con ‘Ho preso il muro fratellì‘, video in cui si schiantava con la macchina sfasciandola, è stato condannato a quatto anni per aver picchiato l'ex compagna. Detenuto per diversi mesi nel carcere di Rieti, a novembre 2021 era stato rilasciato, per poi essere arrestato di nuovo per aver violato la sorveglianza speciale. In quelle occasioni si era incontrato con il Brasiliano, altro personaggio noto sul web e con vari trascorsi giudiziari.

Leggi anche Nubifragio a Sabaudia, canale di bonifica esonda e allaga i giardini delle case

A febbraio di quest'anno, Corretini è stato condannato a quattro anni per violenze sulla fidanzata. Il 26enne l'aveva picchiata con una spranga di ferro e costretta a scappare di casa senza vestiti. Per il giudice che l'ha condannato, si trattava di ‘esplosioni di rabbia di violenza inaudita'.

Solo un mese fa, Corretini è rimasto coinvolto in un altro incidente stradale. Si è schiantato con la sua Jaguar, distruggendo la macchina. "Macchina nuova l'ho demolita! Airbag scoppiato, una favolosa Jaguar distrutta in pochi istanti – ha detto in diretta video – Abbiamo tolto i controlli e ci siamo divertiti. La macchina è prima finita contro il muro al centro della strada e poi contro il guardrail. E di nuovo al centro".