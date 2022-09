Algero Corretini 1727 Wrldstar in Jaguar si schianta di nuovo: “Ho preso il muro fratellì” Algero Corretini, per i social 1727 Wrldstar, torna a far parlare di sé dopo un nuovo incidente a bordo di una Jaguar cabrio. “Ho preso il muro fratellì” dice, ormai diventato il suo motto.

A cura di Alessia Rabbai

Algero Corretini sulla Jaguar incidentata

Il rapper Algero Corretini, per i social 1727 Wrldstar è rimasto coinvolto in un nuovo incidente stradale. Sulla sua pagina Instagram oggi pomeriggio ha pubblicato le foto di una Jaguar bianca presa a noleggio e danneggiata, con lui seduto sopra che si fa immortalare, per la gioia dei suoi follower. "Ho preso il muro fratellì, parte 2" scrive ironicamente in descrizione. Poi l'appello finale: "Dovete andare piano".

Nelle storie si riprende alla guida della cabrio, rivolgendosi ai suoi follower mentre viaggia nell'auto di lusso insieme a Nazar Lernatovych, altro influencer noto come Diamond_mgmt. La telecamera dello smartphone riprende la strada e le risate tra i due, mentre nella storia successiva improvvisamente compare l'auto incidentata. Un sinistro che non ha avuto conseguenze gravi, i due sono infatti rimasti illesi, ma i cui risvolti sarebbero potuti essere ben diversi. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Algero Corretini ha fatto un nuovo incidente

"Fratellino ho preso il muro, fratellì. Eh sì, doveva andare così fratè – dice Corretini, mentre gira attorno alla Jaguar incidentata per riprenderla e mostrarla ai follower – Macchina nuova l'ho demolita! Airbag scoppiato, una favolosa Jaguar distrutta in pochi istanti" e giù con le risate. A spiegare cos'è successo nell'arco di tempo intercorso tra la storia in cui stava guidando e la foto dell'auto incidentata è proprio Cerretini: "Abbiamo tolto i controlli e ci siamo divertiti. La macchina è prima finita contro il muro al centro della strada e poi contro il guardrail. E di nuovo al centro".

E ha lanciato un appello ai suoi follower: "Ragazzi mi raccomando, dovete andare piano, sempre e comunque". Poi è salito sopra la carrozzeria per farsi immortalare sorridente in alcuni scatti. Nel frattempo i veicoli continuavano a circolare lungo la carreggiata. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con l'ambulanza e la polzia. L'auto incidentata è poi stata rimossa.

Alcune storie Instagram di Algero Corretini

Il primo incidente e la patente sequestrata

Non è la prima volta che Algero Corretini rimane coinvolto in un incidente stradale, ma è già successo a maggio di due anni fa. In quel frangente il rapper ventitreenne si è ripreso in diretta social mentre guidava a 110 chilometri orari e, dopo aver evitato un semaforo, si è schiantato contro un muro. Terminata la corsa ha detto: "Ho preso il muro fratellì". Video poi diventato virale. La bravata allora gli è costata il ritiro della patente e il sequestro dell'auto.