Algero Corretini 1727 Wrldstar sorpreso a fare spesa a Fiumicino, ma non poteva uscire da Roma Nuovi guai per Algero Corretini in arte 1727 Wrldstar, che rischia di vedere aggravata di altri sei mesi la misura di sorveglianza speciale. È stato sorpreso a fare spesa a Fiumicino, ma non poteva uscire da Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Algero Corretini 1727 Wrldstar

Algero Corretini, in arte 1727 Wrldstar torna a far parlare di sé. Sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Roma dopo essere uscito dal carcere di Rieti, è stato sorpreso fuori dal territorio della Capitale all'interno del quale aveva l'autorizzazione di muoversi. Per questo ieri si è dovuto presentare in Tribunale, a Piazzale Clodio, assistito dall'avvocato Salvatore Sciullo. Ha infatti raggiunto il centro commerciale Parco Da Vinci, che si trova nel Comune di Fiumicino. Uscito da casa e salito a bordo della sua Jaguar, ha violato le disposizioni del giudice. Per il pubblico ministero avrebbe sconfinato, nonostante il centro commericiale di fatto si trovi a solo un chilometro di disatnza dalla sua abitazione, mentre si sarebbe dovuto recare a fare spesa in un supermercato più vicino.

La sua uscita potrebbe costargli come riporta Il Messaggero un aggravamento della misura restrittiva già disposta nei suoi confronti, la quale potrebbe essere protratta per altri sei mesi. A tradirlo le immagini immortalate dalle telecamere del centro commericiale e i vistosi tatuaggi che ha anche sul viso, che non lo fanno di certo passare inosservato. E i carabinieri di Ponte Galeria acquisendo i filmati hanno potuto verificare che ha raggiunto il supermercato tre volte nel solo mese di giugno insieme alla compagna. Il suo avvocato lo ha difeso spiegando che effettivamente la posizione stessa del centro commerciale potrebbe averlo tratto in inganno, considerando il fatto che si trova prima del cartello di ‘benvenuto' a Fiumicino e di fatto il suo assistito non avrebbe lasciato consapevolmente Roma.

Algero Corretini si è schiantato con la Jaguar: "Ho preso il muro Fratellì"

Corretini, rapper e influencer, è diventato celebre sui social network anche per i suoi incidenti. L'ultimo avvenuto lo scorso settembre alla guida di una Jaguar bianca presa a noleggio. Accanto a lui Nazar Lernatovych, altro influencer noto come Diamond_mgmt. Entrambi si immortalano nelle storie. Un attimo dopo l'auto di lusso è danneggiata: "Ho preso il muro fratellì, parte 2" scrive ironicamente in descrizione. Poi l'appello finale per i follower anche giovanissimi: "Dovete andare piano". Il primo incidente due anni fa, quando Algero si è ripreso in diretta social mentre guidava a 110 chilometri orari e, dopo aver evitato un semaforo, si è schiantato contro un muro. La bravata allora gli è costata il ritiro della patente e il sequestro dell'auto.