Neve e grandine a Roma, fiocchi sui Castelli Romani: imbiancate le vette intorno alla capitale

Grandine e freddo a Roma, neve sulle porte della capitale: quali sono le vette e i comuni innevati in questo sabato di gennaio.

Cervara di Roma, la nevicata del 10 gennaio 2026, foto da Meteo Palestrina.

Freddo e cielo grigio: se in alcune zone sono iniziate a scendere gocce di pioggia, altri quartieri della capitale si sono svegliati con l'asfalto bianco di grandine. È questo il caso, ad esempio, di Monteverde, nel cuore di Roma, dove questa mattina, mentre il cielo era ancora scuro, è iniziato a grandinare. Nel frattempo, però, continua il vento: per la giornata di oggi è stata prevista allerta dal dipartimento della Protezione Civile regionale.

Per la neve, invece, come aveva già spiegato a Fanpage.it l'esperto meteorologo Flavio Galbiati, in questo fine settimana è necessario spostarsi dalla città e arrivare a un altezza di almeno 800 metri. E nel corso della mattina di oggi, sabato 10 gennaio 2025, la neve è scesa nelle vette alle porte della capitale, nella zona dei Castelli Romani, oltre che sul Monte Livata/Campo dell'Osso, sulle montagne appenniniche del Terminillo e verso l'Abruzzo, ma anche sotto i mille metri.

Monte Guadagnolo, la nevicata del 10 gennaio 2026, foto da Meteo Palestrina.

Neve alle porte della capitale: quali sono le vette imbiancate

Uno spettacolo suggestivo quello apparso questa mattina sulle vette alle porte della capitale, dopo la nevicata di oggi. Imbiancato il Monte Cavo, che con i suoi 950 metri sul livello del mare è la seconda montagna per altezza del complesso dei Colli Albani detto anche Vulcano Laziale. Una candida coltre di neve sta continuando a vestire di bianco anche i tetti di Cervara di Roma, poco sopra i mille metri di altitudine; del Monte Guadagnolo, di 1218, del Monte Cavo (nel video in apertura di articolo) sui 950 metri sul livello del mare e, per concludere, anche di Capranica Prenestina, più bassa rispetto ai precedenti, a 915 metri di altitudine.

Capranica Prenestina, la nevicata del 10 gennaio 2026, foto da Meteo Palestrina.

Fiocchi sulla capitale: nevischia a Roma Est

Uno spettacolo molto suggestivo quello visibile ad appena qualche chilometro dalla capitale. Un paio di giorni fa la speranza di rivedere, a circa otto anni di distanza dall'ultima volta, la capitale imbiancata, è tornata anche a Roma quando ha iniziato a nevischiare, soprattutto nella zona est della città. Da Borghesiana a Ciampino, fino ai territori a Roma nord est: "I fiocchi sono impercettibili, ma ci sono. Li ho visti sul giaccone", hanno segnalato lettrici e lettori a Fanpage.it. Complice anche il freddo polare, per qualche giorno siamo rimasti tutti e tutte con il naso all'insù nella speranza di vedere scendere fiocchi di neve anche a Roma. Per stavolta, non ci resta che restare a guardare cosa succede nelle zone che circondano la città. Ma l'inverno è ancora lungo.