Allerta meteo Roma e Lazio 10 gennaio: nuova ondata di maltempo nel weekend con pioggia e vento

Pioggia e vento sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, sabato 10 gennaio, giornata di allerta meteo gialla.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, sabato 10 gennaio. Il dipartimento della protezione civile ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per la giornata "con piogge intense sui settori tirrenici meridionali". L'allerta parte dalla serata e notte di oggi, venerdì 9 gennaio, si registrano "pioggia, venti di burrasca da quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte anche sul Lazio e possibili mareggiate lungo le coste esposte". L'allerta è gialla per rischio meteo-idrogeologico. Alle regioni coinvolte spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati dall'ondata di maltempo.

Le zone di allerta gialla nel Lazio per domani, sabato 10 gennaio

La mappa dell’allerta meteo gialla nel Lazio per sabato 10 gennaio 2026

Domani, sabato 10 gennaio, le zone di allerta meteo gialla nel Lazio riguardano l'area di Aniene, Bacino del Liri e Appennino di Rieti. La protezione civile avvisa di ordinaria criticità per rischio idrogeologico.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio

Domani, sabato 10 gennaio, giornata di allerta meteo gialla, a Roma e nel Lazio si registra pioggia, specialmente al mattino. Vediamo nel dettaglio come sarà il tempo nell'arco della giornata sul territorio della regione. Sulla Capitale avremo pioggia debole alternata a schiarite al mattino e nel primo pomeriggio, mentre dovrebbe smettere di piovere verso sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 4 e massime di 11 gradi, mentre il vento soffierà da moderato a debole. Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con un maltempo diffuso. Sul fronte dei valori avremo: tra 2 e 8 gradi a Frosinone, tra 6 e 11 gradi a Latina, tra 0 e 6 gradi a Rieti, tra 2 e 9 gradi a Viterbo. Miglioramento in vista per domenica 11 gennaio, le temperature resteranno stabili.