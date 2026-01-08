roma
Neve a Roma, il video dei primi timidi fiocchi anche sulla Capitale: temperature sotto zero e cielo grigio

Freddo a Roma, arrivano i primi timidi fiocchi anche sulla Capitale: nevischia a Ciampino. E c’è chi spera in un nuovo 2018.
A cura di Beatrice Tominic
Fiocchi di nevischio a Ciampino.
Freddo sulla Capitale: dopo giorni di pioggia continua e una giornata di cielo sereno, arrivano i primi fiocchi sulla capitale. "Questi primi fiocchi sono quasi impercettibili, ma ci sono. Me ne sono accorta guardando il mio giaccone. Si sono posati sulle mie spalle", spiega una lettrice a Fanpage.it. E c'è chi non si è fatto scappare l'occasione di riprendere il nevischio che cade dal cielo: "Nevica!", grida un uomo sceso dalla macchina per riprendere i primi timidi fiocchi.

Neve a Roma: occhi puntati sul cielo della Capitale

Sono in molti a desiderare la neve a Roma. Nella capitale i panorami mozzafiato dove ammirare i monumenti innevati non mancano e c'è chi spera che quest'anno possa ripetersi nuovamente quanto visto nel 2018, alla fine del mese di febbraio, con una coltre bianca che ha coperto tutti i territori della città. In quell'occasione non era raro vedere persone indossare gli scii al Circo Massimo o lanciarsi con lo slittino.

Sicuramente il nevischio che si nota oggi, mentre in tutta Italia la neve è caduta copiosa anche in città più inaspettate, come Firenze, è poca cosa rispetto al sogno che attrae turisti e curiosi. Un po' meno i cittadini, forse, che si trovano a fare i conti troppo spesso con i disagi di una città che non è abituata a fenomeni atmosferici simili.

Da quel giorno, però, sui social sono nate pagine e gruppi con cui condividere la magia delle scorse nevicate a Roma. Che questo 2026 possa segnare il ritorno di un'ospite assente negli ultimi 8 anni?

