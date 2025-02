Neve a Roma, sette anni fa gli ultimi fiocchi sulla capitale: oggi il termometro segna 15 gradi

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

La neve al Circo Massimo nel febbraio del 2018.

Il 26 febbraio di sette anni fa, Roma veniva coperta da un manto bianco. Risale al 2018, infatti, l'ultima nevicata della capitale, che ha sorpreso nella notte abitanti e turisti. Un Colosseo innevato, uno spettacolo già visto nei tempi passati, anche in quelli più recenti, che resta comunque una cartolina invernale fra le più rare e speciali che si possano osservare a Roma.

La neve in Campidoglio il 26 febbraio 2018.

Uno spettacolo che, sicuramente, a meno che non avvengano cambiamenti repentini di temperature nella capitale, non ci spetta neppure quest'anno. Oggi nella capitale le temperature, infatti, oscillano fra i 10 e i 15 gradi e anche nell'intera regione Lazio, fatta eccezioni per le zone di montagna, le minime non scendono sotto i sei gradi.

Neve a Roma nel 2018: sono passati esattamente 7 anni

"Temperature glaciali a Roma". Così sette anni fa, nella giornata del 26 febbraio 2018, veniva descritto il clima nella capitale, nel giorno in cui è stata imbiancata per l'ultima volta. Come ogni appuntamento del genere, sempre inaspettato in una città come Roma, la neve a Roma del febbraio del 2018 ha attirato sguardi di cittadini, turisti, ma anche di fotografi e reporter che non hanno perso occasione di documentare l'evento, fra i più rari mai visti.

Neve a Roma nel 2018, i Fori Imperiali.

Mentre la politica discuteva dell'accaduto e scuole e università andavano in tilt per cercare di capire se dichiarare o meno lezioni e attività sospese, nella capitale si viveva un'atmosfera magica. Tutti coloro che si trovava a Roma, anche meno appassionati e competenti, in quei giorni si sono riversate nelle vie e nelle strade per condividere qualche scatto sui social, nelle zone del centro, con i monumenti e i palazzi più noti, ma anche nelle periferie.

Le nevicate storiche nella capitale

Sei anni prima del 2018, infatti, la capitale aveva subito un'altra importante nevicata, nel 2012. Il mese era sempre quello di febbraio, ma stavolta la neve era arrivata una ventina di giorni prima, nella giornata del 3. Anche stavolta le immagini di una Roma imbiancata avevano attirato l'attenzione di grandi e piccini. Negli ultimi 120 anni a Roma ha nevicato circa 100 volte. Eppure ogni volta, per la magia e la sorpresa di vedere la capitale rivestita di bianco, è come se fosse la prima.