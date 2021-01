Non succede spesso, anzi accade molto raramente. Ma quando i fiocchi cominciano a cadere Roma si tinge di magia. Il Colosseo innevato, la città tutta bianca è uno spettacolo che non si verifica quasi mai. Negli ultimi 120 anni a Roma ha nevicato circa 100 volte, meno di una volta all'anno. E tra queste sono poche quelle in cui la neve è riuscita a depositarsi al suolo. Delle più recenti, si fa per dire, si ricorda la storica nevicata del febbraio del 1956, ma anche la nevicata dell'Epifania del 1985 e anche quella del febbraio del 1986.

Non c'è dubbio che la più abbondante nevicata degli ultimi anni sulla Capitale è quella del febbraio del 2012. Tra il 3 e il 4 febbraio, infatti, si superarono anche i 20 centimetri di altezza in alcune zone della Capitale e il centro storico era ricoperto di neve.

La nevicata del 1956

Roma, Archivio storico. Questa la didascalia che descrive la fotografia in basso, che mostra una piazza San Pietro completamente imbiancata dalla forte nevicata del '56: "Al mattino, una spessa coltre bianca ricopriva le strade ed i monumenti della città Eterna creando motivi di incantevole suggestione. D'altro lato però, il perdurare del maltempo ha dato non pochi fastidi al normale svolgimento della vita cittadina e si sono registrati numerosi incidenti".

in foto: Piazza San Pietro, nevicata del 1956

In basso, la debole nevicata nel centro storico del 27 gennaio del 2005. Nella seconda e nella terza fotografia, invece, la nevicata 12 febbraio del 2010.

La nevicata a Roma del 2012

Ecco le fotografie della nevicata più abbondante degli ultimi anni, quella del 2012. Tutta Roma era completamente ricoperta di neve.

In basso, infine, l'ultima nevicata sulla città di Roma, che risale al 26 febbraio 2018. Le grandi nevicate, quindi, si sono verificate praticamente tutte a febbraio. Non rimane che aspettare…