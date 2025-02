video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi 26 febbraio 2025: pioggia da allerta gialla Allerta gialla a Roma e nel Lazio nell'ultimo mercoledì del mese, 26 febbraio 2025. Nuvole e pioggia che si abbatte sulla capitale, ecco le previsioni meteo.

A cura di Beatrice Tominic

(Getty Images)

Cielo nuvoloso e pioggia a Roma e nel Lazio: queste le previsioni per la capitale e la Regione Lazio nell'ultimo mercoledì del mese, 26 febbraio 2025. La pioggia e i temporali si alternano alle schiarite, mentre le previsioni restano stabili e sono comprese fra la minima di 6 e la massima di 15 gradi centigradi.

Che tempo fa oggi a Roma

Pioggia e temporali sulla capitale nella giornata di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, a Roma. Nuvole e pioggia si abbattono sulla città, dall'ora di pranzo sono attese schiarite che si alternano alle nuvole. Una situazione, quella priva di pioggia, che ci accompagna soltanto fino alla fine della settimana lavorativa, ma attenzione: nella giornata di sabato tornano le nubi cariche di acqua. Le temperature nella capitale oscillano fra i 10 gradi di minima e i 15 di massima.

Le previsioni meteo a Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina e quali sono le zone di allerta gialla

Più rigide le temperature attese a Rieti, dove il termometro oscilla fra i 6 e i 12 gradi; a Viterbo, dove il termometro si muove fra i 7 e i 13, mentre a Frosinone e Latina le temperature sono comprese rispettivamente fra i 9 e i 13 e i 10 e i 15 gradi. Nelle zone appenniniche si attendono le precipitazioni più forti, soprattutto in alcune zone del Frusinate.

In particolare le zone maggiormente colpite dalla pioggia, come riporta l'allerta gialla proclamata dalla Protezione Civile della Regione Lazio, riguarda tutta la regione Lazio, fatta eccezione per, come mostra la cartina sottostante, i territori B e C: il bacino Medio Tevere e l'Appennino di Rieti.

L'allerta gialla a Roma e nel Lazio attesa per il 26 febbraio 2025.