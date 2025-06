video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 14 giugno: caldo torrido, bollino rosso nella Capitale Oggi, sabato 14 giugno, e domani, domenica 15 giorno, l'allerta caldo sarà di livello 3 a Roma, il più alto sulla scala, secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Sanità.

A cura di Enrico Tata

Ecco la prima ondata di caldo da ‘bollino rosso'. Oggi, sabato 14 giugno, e domani, domenica 15 giorno, l'allerta caldo sarà di livello 3 a Roma, il più alto sulla scala, secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Sanità. E' il primo fine settimana di caldo estremo dell'estate 2025. Secondo il bollettino, nella Capitale sabato e domenica le massime arriveranno a toccare 34 gradi, con temperatura percepita di 37 gradi. Bollino rosso nel weekend anche a Rieti e Frosinone. A Viterbo bollino arancione e a Latina bollino rosso solo nella giornata di domenica.

Le previsioni per oggi: caldo torrido a Roma

Nella giornata di oggi, sabato 14 giugno, le massime arriveranno a 34 gradi a Roma. Vento debole e cielo sereno sulla Capitale. Alle 8 di mattina di domenica il termometro farà segnare già 24 gradi. Il caldo contrassegnerà anche la giornata di domenica, ma nel corso della prossima settimana previsto l'arrivo di qualche pioggia.

Weekend da bollino rosso nella Capitale

Roma Capitale sul proprio sito ricorda che "con il livello 3 si intendono #temperature elevate che persistono per più giorni consecutivi e indica condizioni di #emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui soggetti a rischio. É attivo il piano straordinario di interventi per rafforzare l’assistenza alla popolazione durante il periodo estivo".

In particolare, "saranno allestiti tre presidi della Croce Rossa, dotati di tende climatizzate, posizionati in aree strategiche del centro città. Questi punti offriranno un servizio di prima assistenza e informazione socio sanitaria rivolto sia ai pellegrini sia alla cittadinanza, per fronteggiare le emergenze legate alle alte temperature. La Protezione Civile capitolina invita tutti a scaricare l'opuscolo informativo con i comportamenti da adottare.