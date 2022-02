Quando caddero 20 centimetri di neve a Roma: il 3 febbraio 2012, dieci anni fa, la storica nevicata Nella mattinata del 3 febbraio 2012, dieci anni fa, venti centimetri di neve imbiancarono Roma e paralizzarono la città.

A cura di Enrico Tata

Nella mattinata del 3 febbraio 2012, dieci anni fa, venti centimetri di neve imbiancarono Roma. Una storica e indimenticabile nevicata. Era attesa, tutti l'aspettavano, ma non in quelle proporzioni e così la gioia per quello splendido spettacolo si trasformò ben presto in una giornata da incubo per gli automobilisti e per i cittadini della Capitale. I primi fiocchi cominciarono a cadere intorno alle 5/6 del mattino con cumuli al suolo di circa 5 centimetri, ma è solo qualche ora più tardi che la nevicata diventò fitta e le strade si riempirono completamente di neve. Resterà nella storia la fotografia dello spazzaneve al centro di piazza Venezia.

Il traffico si paralizzò, caddero alberi, rami e molte automobili restarono ferme in strada. L'allora sindaco di Roma, Gianni Alemanno, decise di chiudere le scuole e gli uffici e addirittura emanò un'ordinanza in cui obbligava i romani ad avere sempre le catene a bordo della loro automobile. Il primo cittadino chiese anche ai suoi cittadini di imbracciare la pala e dare una mano per spalare la neve. Storica anche la foto di Alemanno che, volendo dare il buon esempio, si è armò di pala e cominciò a spalare. Il giorno seguente disse: "Invitiamo tutti i cittadini a non uscire di casa e se proprio devono uscire di muoversi con automobili e mezzi dotati di dispositivi antineve. Ci saranno dei punti di distribuzione di pale. Se ci sono dei cittadini attrezzati che vogliono dare una mano ai volontari, indicheremo dove distribuiremo delle pale, per fare in modo che ci sia un grande concorso anche della popolazione per liberare Roma dalla neve".

Nel 2018 un'altra grande nevicata imbiancò la Capitale e l'ex sindaco Alemanno spiegò allora le differenze con quella del febbraio 2012: