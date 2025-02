video suggerito

Neve da metà febbraio su Roma e Lazio: le previsioni meteo dell'esperto L'inverno è in corso ma ancora non nevica in maniera abbondante vicino Roma. Il quadro metereologico potrebbe cambiare da metà febbraio 2025, con temperature in calo e neve in arrivo.

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri tra la neve a Carpineto Romano

Nevicherà nel Lazio a febbraio 2025? L'inverno è nel pieno del suo svolgimento, alternando giornate più fredde a quelle con un clima più mite. La seconda decade del mese potrebbe riservare delle sorprese dal punto di vista del quadro meteorologico, con possibili fiocchi bianchi sulla regione, vicino Roma. Se è improbabile che nevicherà sulla Capitale, per i valori che si mantengono al di sopra della media stagionale, però la Dama Bianca potrebbe fare capolino vicino Roma, tra la sua provincia e il resto del Lazio. A sostenerlo è anche l'espero della pagina Facebook Meteo Castelli Romani Luca Esposito, che lo ha spiegato alla testata locale online Castelli Notizie.

Neve prevista su Appennino centrale e zone alte dei Castelli Romani

"Finora nell'inverno del 2025 la neve è arrivata sull'Appennino centrale e nelle zone più alte dei Castelli Romani – spiega l'esperto – Se dicembre 2024 è stato caratterizzato da un vortice polare, che ha fatto abbassare la colonnina di mercurio, il discorso è diverso per gennaio, dove a farla da padrona è stata l'alta pressione, con aria più umida e pioggia".

Neve in arrivo su Roma da metà febbraio: le previsioni dell’esperto

La situazione però secondo l'esperto potrebbe cambiare nei prossimi giorni, in particolare, nella seconda decade di febbraio 2025 e per la neve c'è ancora "speranza" prima che arrivi primavera. Nei prossimi giorni infatti dovrebbe iniziare una fase di maggiore instabilità, che riguarderà Roma e il Lazio. Dunque neve egelo potrebbero riguardare la provincia di Roma e il Lazio, mentre non è chiaro, ma piuttosto improbabile, che qualche fiocco bianco raggiunga anche la Capitale. Non resta che aspettare e vedere ciò che accade.