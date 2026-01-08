Freddo polare a Roma, ipotesi fiocchi di neve in città: le previsioni del weekend

L’Appennino innevato (Foto di Meteo neve Roma e Castelli) nel giorno di Santo Stefano.

Niente bianco Natale per la Capitale. Che il meteo si rifaccia a gennaio? È quanto si stanno chiedendo cittadini e turisti di Roma, soprattutto dopo che nella giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, sono iniziati a scendere anche in città i primi timidi fiocchi di neve, dopo che gran parte d'Italia è stata imbiancata. Cosa aspettarci allora dai prossimi giorni? Possiamo sognare di vivere ancora una volta i magici giorni di fine febbraio del 2018? Con Fanpage.it lo abbiamo chiesto a Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.

Cosa aspettarci: le previsioni meteo di venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026

Freddo polare nella capitale in questo giovedì 8 gennaio 2026. Ma durerà poco: previsto già per la giornata di domani, venerdì 9 gennaio 2026, un aumento delle temperature portato dal cambio della ventilazione che garantisce temperature più miti. Non si esclude di arrivare a toccare massime di 14 gradi già dalla giornata di domani con minime che continuano ad aggirarsi sopra lo zero. Previste temperature sotto lo zero soltanto fra la notte e la mattina presto di sabato 10 gennaio 2026, quando torna una nuova perturbazione.

Rischio neve nel weekend: quanto c'è di vero

Ma quindi questo weekend dobbiamo aspettarci la neve a Roma? "Quanto accaduto oggi, giovedì 8 gennaio 2026, in alcune zone di Roma è un fenomeno debole ed estemporaneo", spiega il meteorologo. Con la nuova perturbazione in arrivo nelle prossime ore, tornano le piogge. Immaginare che possa nevicare, però, sembra essere fuori discussione viste le temperature in aumento che dovrebbero restare, fatta eccezione per qualche ora fra la nottata e la prima mattina di sabato, sopra lo zero.

A caratterizzare il weekend, invece, restano le piogge soprattutto nelle zone interne e del basso Lazio e a Roma. Le precipitazioni, però, stando a quanto si prevede, saranno fortunatamente meno violente e copiose rispetto a quelle che hanno caratterizzato i giorni scorsi. Le nevicate sono previste, ma soltanto sopra agli 800 metri.

Domenica 11 gennaio 2026: torna di nuovo il freddo

Dopo l'aumento delle temperature atteso per venerdì 9 e sabato 10, domenica è atteso nuovamente un calo delle temperature le quali, però, tendono a restare sopra lo zero. Passata la perturbazione, anche il cielo si rasserena. Una situazione che, fra lunedì e martedì, potrebbe cambiare ancora: tornano le nuvole e le temperature scendono sotto la media, ma si rialzano passata la metà della prossima settimana.