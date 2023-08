Nessuna novità sulla Fascia Verde di Roma: la Regione ancora deve approvare le modifiche alla Ztl Ancora nessuna risposta ufficiale da parte della Regione Lazio sulle modifiche alle regole della Ztl Fascia Verde presentate da Roma Capitale. Il via libera era atteso entro fine luglio, ma ad oggi non ci sono novità, sebbene filtri da più ambienti in tal senso un cauto ottimismo.

A cura di Enrico Tata

Il pacchetto di modifiche alle regole di accesso alla Fascia Verde di Roma è ancora allo studio dell'Arpa Lazio. Il compito dell'agenzia regionale per la protezione ambientale è quello di verificare se le proposte del Campidoglio rispettino o meno le prescrizioni sulla riduzione degli agenti inquinanti, soprattutto Pm10, polveri sottili, e No2, biossido d'azoto. A causa dei continui sforamenti nei rilevamenti delle centraline di Roma, l'Italia è stata multata dall'Unione Europea e regole più stringenti sono necessarie proprio per rispettare i dettami di Bruxelles.

Dalla Regione Lazio ancora nessuna risposta ufficiale sulla Ztl

La prima delibera sulla Fascia Verde firmata dal sindaco Gualtieri, tuttavia, è stata aspramente criticata perché giudicata troppo severa con i possessori di veicoli vecchi e cioè, si è detto, la fascia più debole della popolazione. Dopo le proteste (anche all'interno della maggioranza che sostiene il primo cittadino), il Campidoglio è tornato sui suoi passi e ha proposto una serie di modifiche alla Regione, da cui si attende il via libera ufficiale, che in realtà era atteso già entro il mese di luglio.

Stando a quanto si apprende, il pacchetto proposto da Gualtieri dovrebbe essere approvato dalla Regione, poiché giudicato sufficiente a garantire la riduzione delle emissioni inquinanti, ma una risposta ufficiale in tal senso, ad oggi, ancora non è arrivata. Quando poi il via libera sarà definitivo, la Giunta Capitolina dovrà modificare la delibera varata lo scorso aprile, che conteneva i divieti contestati.

Le modifiche e le novità sulle regole di accesso alla Fascia Verde

La novità più importante contenuta nel pacchetto di modifiche consegnato alla Regione Lazio consiste nello slittamento, a novembre 2024, del divieto di ingresso nella Fascia Verde per i veicoli diesel Euro 4. La prima delibera prevedeva invece l'introduzione di questo divieto a partire dal 1 novembre 2023.

Altre due modifiche consistono nell'introduzione di un carnet di ingressi per le auto più inquinanti e del meccanismo Move-in (la possibilità di circolare per un numero limitato di chilometri all'anno sempre per le automobili più inquinanti). Il perimetro della Fascia Verde, invece, non dovrebbe essere modificato, ma alcuni divieti saranno in vigore all'interno della ZTL VAM, che comprende gran parte del centro di Roma.