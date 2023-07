A fine luglio le nuove regole sulla Fascia Verde a Roma: a giorni la decisione della Regione Entro fine luglio la Regione Lazio deciderà in merito alle nuove regole sulla Fascia Verde di Roma. Il presidente Rocca: “Da un lato c’è la legittima preoccupazione da parte dei cittadini, dall’altra invece il dovere da parte nostra di evitare l’arrivo di procedure di infrazione”.

A cura di Enrico Tata

La mappa della nuova Ztl Fascia Verde

L'approvazione delle nuove regole sulla Fascia Verde di Roma è prevista per fine luglio, quando la Regione Lazio risponderà alla proposta di modifica sui divieti d'accesso alla Ztl presentata dal Campidoglio. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha dichiarato che i tempi per il via libero sono quelli riferiti dal sindaco Gualtieri, cioè la fine del mese di luglio: "Questo non è un lavoro politico, ma un lavoro che i nostri tecnici stanno conducendo con il ministero dell'Ambiente. La questione è delicata, perché da un lato c'è la legittima preoccupazione da parte dei cittadini, dall'altra invece il dovere da parte nostra di evitare l'arrivo di procedure di infrazione che potrebbero avere conseguenze pesantissime per la regione Lazio e per il comune di Roma", le parole del governatore.

La delibera con le nuove regole di accesso alla Fascia Verde, infatti, era stata varata come risposta alle multe dell'Unione Europea inflitte per i continui sforamenti a Roma nei livelli delle polveri sottili, Pm10, e dell'No2, il biossido di azoto. Lo stop alle auto diesel più inquinanti, previsto a partire da novembre 2023, era stato inserito nella prima delibera firmata da Gualtieri proprio con l'obiettivo di abbattere le emissioni. In questo senso, ogni modifica alle regole, come ricordato dal presidente Rocca, dovrà comunque garantire l'abbattimento delle emissioni di quei due agenti inquinanti per evitare procedure di infrazione da parte dell'Ue.

Nel corso di un intervento alla festa dell'Unità di Roma, il sindaco Gualtieri ha dichiarato: "Oggi Rocca ha confermato quello che ho detto io. Noi abbiamo presentato alla Regione Lazio una proposta di revisione della delibera Fascia Verde e la stanno esaminando. Siamo fiduciosi che venga approvata e in quel caso potremo migliorare le regole di accesso alla Ztl. Con il governatore Rocca abbiamo idee diverse su tante cose, ma c'è una collaborazione leale".