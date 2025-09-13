Neonata morta dopo il parto, denunciate due ostetriche e sequestrata la casa marternità a Testaccio

Immagine di repertorio

La casa per la maternità "Il Nido" in via Marmorata nel quartiere Testaccio a Roma in cui una neonata è morta subito dopo il parto è stata sequestrata. La struttura accompagna le donne dall'inizio della gravidanza fino al parto. Il provvedimento è scattato dopo i drammatici fatti accaduti a una neomamma, che ha perso sua figlia dopo pochi istanti che è venuta alla luce. Due ostetriche sono state denunciate, tra queste c'è la titolare. L'episodio risale al pomeriggio di ieri, venerdì 12 settembre. Sul caso la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta, per far luce sull'accaduto e ha disposto il sequestro della casa per la maternità. Nella struttura gli investigatori della Polizia di Stato faranno degli accertamenti mirati a scoprire eventuali irregolarità, per capire se la morte della neonata sia attribuibile alla responsabilità di chi ha gestito la gravidanza e il parto della donna, oppure se sia attribuibile a una tragica fatalità. Sequestrate anche le cartelle cliniche della paziente.

Al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti erano poco prima delle ore 15.30 di ieri, quando il papà della neonata ha chiamato la polizia. Aveva appena appreso dal personale della casa per la maternità che la sua bambina era morta pochi istanti dopo il parto. Nella struttura sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Distretto Trevi.

Ancora da chiarire dinamica dei fatti sulle quali faranno chiarezza le indagini e le cause del decesso, per queste ultime è necessario attendere i risultati dell'autopsia. La salma della neonata è stata sequestrata e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per gli esami autoptici. Secondo le prime ricostruzioni la piccola si sarebbe sentita male subito dopo la nascita per motivi non noti e poco dopo avrebbe avuto delle complicazioni, che si sono rivelate fatali. Il suo quadro clinico è purtroppo precipitato, fino al decesso.